L'horoscope du 7 avril 2020

Bélier

1er décan, les rapports avec ceux qui vous entourent seront votre principale préoccupation ; pour une fois, vous saurez atténuer les conflits au lieu de les attiser. Du coup, on sera gentil avec vous, on ne pourra pas vous refuser quoi que ce soit, et vous afficherez un beau sourire. En outre, vous pourriez tomber sur quelqu'un à qui vous parlerez d'un projet et ce quelqu'un aura envie de soutenir votre idée.



Taureau

Courage, natif d'avril, Mars et Uranus sont encore fâchées jusqu'à jeudi, et vous êtes sur des charbons ardents. La situation a pour vous des allures d'exclusion du monde. À moins que vous-même ne décidiez de casser une relation où vous ne vous sentez pas aimé, en tout cas pas comme vous le voulez. Cet aspect dure déjà depuis quelques jours et fait suite à celui qui vous avait bouleversé en juillet dernier.



Gémeaux

Un mardi aussi agréable que le seront demain et les autres jours, surtout 1er décan. Vous êtes dans une excitante dynamique car vous vous adaptez à toutes les situations On n'oublie pas que Vénus est conjointe à votre Soleil (né autour du 23 mai, aujourd'hui) et qu'elle est en harmonie avec la Lune, Mars et Saturne. De quoi vous être construit une vie des plus agréables en dépit de la situation.



Cancer

Il y a de l'émotion dans l'air, vous serez très sensible aux vibrations, tristes ou joyeuses émises par les autres. 1er décan, ce sera joyeux alors pas besoin de vous protéger, vous pouvez laisser ces émotions vous envahir car elles vous enrichiront, vous nourriront. Elles peuvent (ces émotions) venir d'un souvenir qui sera remonté brusquement à la surface et créera, éventuellement, une forme de nostalgie.



Lion

Vos relations avec les autres seront plutôt complices aujourd'hui et vous ferez la paire avec quelqu'un pour faire rire votre entourage ; vous serez très moqueur et taquin, parfois un peu dur avec certaines personnes à qui, sous couvert d'humour, vous direz des choses pas très agréables. D'ailleurs, la personne comprendra très bien le message que vous essayez de lui faire passer et pourrait en être froissée. Attention au retour de bâton !



Vierge

Il vous arrive de vous montrer possessif avec ceux que vous aimez, mais là aujourd'hui ça ne sera pas une bonne idée, vous en auriez des retours chargés d'agressivité. Que ce soit avec votre conjoint ou vos enfants, vos comportements risquent d'être mal interprétés... Par ailleurs, pour certains, c'est une histoire d'argent qui sera au centre de vos préoccupations ; il peut y avoir une dépense à faire, vous hésiterez et aurez du mal à vous décider.



Balance

La Lune traverse votre signe, ce sera d'ailleurs la pleine Lune demain, mais aujourd'hui elle est bien alignée avec Vénus et Mars. Né en septembre, soyez proactif et foncez, vous avez les bonnes cartes en main, que ce soit dans le boulot si vous travaillez, et même en amour pour certains. Vénus et Mars sont en phase toute la semaine et il n'est pas exclu que vous vous connectiez à quelqu'un qui saura vous plaire.

Scorpion

Ce que je vous ai dit hier est toujours valable pour le 1er décan, stressé par une relation qui ne tourne pas comme cela avait été prévu. La fin de la semaine sera meilleure. Pour l'instant vous êtes perturbé et comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas la première fois, c'est toujours le même problème qui revient sur le tapis, mais vous en avez presque terminé avec l'opposition d'Uranus. C'est elle la responsable de vos tourments.





Sagittaire

Une des meilleures journées de la semaine pour les natifs de novembre, prenez des initiatives, démarchez des clients par téléphone, vous n'aurez qu'à vous en féliciter, vous serez gagnant sur toute la ligne. Tout contact devrait être bénéfique et avoir un impact positif sur vos progrès, qui sont actuellement liés à quelque chose de nouveau que vous avez mise en place et qui semble plaire à vos clients ou à vos proches.



Capricorne

On dirait que l'ambiance en famille n'est pas des plus calmes, il va donc falloir jouer à la fois les conciliateurs et faire preuve de la plus grande fermeté avec les belligérants. Vous en êtes tout à fait capable, étant donné que vous pouvez être à la fois très consensuel et très dur, un vrai roc, quand il le faut. C'est une de vos qualités... Ce sont vos enfants en premier lieu qui peuvent s'opposer, mais on peut les comprendre !



Verseau

Tout irait bien si Mars n'était pas posée sur votre Soleil, natif de janvier. C'est irritant comme un bâton de craie qui crisse sur un tableau noir, vous êtes un peu à bout. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit hier, né avant le 27 vous n'entendrez plus parler d'Uranus d'ici peu, mais cela dure depuis plus de deux ans et vous en avez ras-le-bol des hauts et des bas que vous vivez depuis tout ce temps.



Poissons

Ce qui vous ferait plaisir, c'est de pouvoir vous offrir quelque chose, ne serait-ce qu'un bon repas ou une virée quelque part histoire d'oublier cette impression de cauchemar. Par ailleurs, Vénus s'est installée dans le secteur qui représente la maison mais comme elle y est pour plusieurs mois, vous vous demandez quand tout cela va se terminer. Vous n'en voyez pas le bout et personne ne vous rassure.