L'horoscope du 2 mai 2021

publié le 02/05/2021 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, ça ne sera peut-être qu'une idée que vous aurez en tête mais vous penserez qu'en vous privant de quelque chose, vous aurez mieux par la suite. Disons que c'est un calcul que vous ferez, dans le but d'obtenir ce que vous voulez. On peut penser, selon la disposition des planètes, que vous allez vous priver d'un plaisir que vous vous étiez promis pour aujourd'hui, mais en le reportant à plus tard (par exemple), vous vous dites que vous en aurez encore plus de plaisir.

Bélier

Ce n'est pas un dimanche très pimpant, le Soleil et Saturne se regardent de travers et si vous êtes du 2ème décan, c'est un peu déprimant, vous voyez tout en noir. Évidemment, la force de cette configuration dépend de votre thème natal, certains auront juste une impression d'ennuyeuse répétition, que rien n'avance... Pour certains, c'est quelque chose du passé qui revient dans le présent, sous une autre forme probablement (cf. il y a 7, 14, 21 ou 28 ans).

Gémeaux

La dissonance du Soleil et de Saturne ne devrait pas vous toucher personnellement, mais certains pourraient malgré tout se faire du souci pour leur situation, ou celle de leur communauté, voire de leur corporation. Toutefois, comme nous l'avons vu hier, Saturne est en bon aspect avec vous, 2ème décan, et vous voit plus responsable. Il est même possible que vous vous soyez fixé un sérieux objectif mais que, par moments, vous doutiez un peu de vous-même et de votre réussite.

Cancer

3ème décan, Mercure est parfaitement alignée avec Pluton. En principe cela devrait vous permettre de voir plus clair dans votre situation, d'avoir une révélation. Pluton est de nature à rendre les choses invisibles à nos yeux, surtout le négatif (on n'en voit que la surface en tout cas), et sa situation actuelle l'oblige à lâcher prise, à être moins dans l'invisibilité et à vous laisser entrevoir la vérité sur quelqu'un et sur la relation que vous entretenez avec cette personne (né autour du 19 juillet).

Lion

Pas mieux qu'hier, 2ème décan en particulier : la dissonance Soleil/Saturne vous incite à vous isoler des autres, peut-être pour protéger l'image qu'on a de vous ? C'est éventuellement votre orgueil qui vous incite à vous mettre en retrait parce que vous ne voulez pas qu'on voie que vous n'allez pas bien... Cependant, pour la plupart des natifs de ce décan, il y a une raison objective, il se passe quelque chose qui vous fait peur, qui vous donne le sentiment d'être frustré, privé de quelque chose.

Vierge

Vous sentir enfermé, c'est nouveau pour vous ! En outre, vous êtes casanier de nature, mais depuis quelque temps, vous constatez que votre liberté est entravée. Que, dans votre quotidien, il y a plein de choses que vous faisiez et que vous ne faites plus à cause de la situation sanitaire : vous ne voulez prendre aucun risque et, forcément, cela vous limite. Vous pourriez y réfléchir aujourd'hui, à la faveur de la dissonance Soleil/Saturne et éprouver un léger sentiment de révolte.

Balance

3ème décan, vous pourriez être sensible à l'harmonie Mercure-Pluton, laquelle peut vous ouvrir les yeux sur une situation du passé que vous aviez refoulée. Vous savez qu'elle a existé, peut-être même que vous en avez souffert, mais cela restait rangé dans un coin de votre tête. Mais depuis quelque temps, ce refoulé demande à s'exprimer : une situation se répète, différemment peut-être, et c'est justement ce qui vous permet de mettre le doigt dessus (né autour du 20 octobre).

Scorpion

Un bon dimanche, vous pourrez prendre un bon bol d'air frais, sauf si vous êtes du 2ème décan. La dissonance Soleil/Saturne vous voit très inquiet et trop prudent, ce qui vous empêche de vous comporter normalement et de sortir de chez vous. Pourtant, cela vous ferait beaucoup de bien car en plus de vous aérer les poumons, cela vous aérerait également la tête. Et, franchement, vous avez besoin de vous changer les idées en ce moment, il ne faut pas rester avec des pensées aussi négatives.

Sagittaire

Votre nature aime par-dessus tout ne pas avoir l'horizon bouché par des limites. Or, tout vous semble limité en ce moment, même si certains espoirs vous sont permis. Mais avec la dissonance Soleil/Saturne, vous êtes plus pessimiste que d'habitude et l'espoir de vous retrouver dans un monde libre de ses limites vous paraît très lointain. De plus, ceux du 1er décan pourraient avoir à accepter une décision qu'ils jugeront injuste, ou être victime d'une injustice dans la sphère privée.

Capricorne

Dans votre 3ème décan, rencontre au sommet entre la Lune et Pluton. Né après le 14 janvier, une situation compliquée vous en apprend beaucoup sur vous-même. Cette situation, qu'elle soit amoureuse, amicale, ou professionnelle, peut constituer un blocage, ou une vision négative, mais vous avez justement l'occasion de prendre conscience de la réalité de ce que vous vivez, de comment cela vous impacte, alors qu'il y a encore quelques mois c'était mis de côté.

Verseau

Dans votre 2ème décan Saturne est en dissonance avec le Soleil, un indice de fatigue et qui peut vous donner l'impression que vous portez le monde sur vos épaules. Vous pouvez également traverser une épreuve personnelle, qui change la donne dans l'organisation de votre vie… Cela dit, tout dépend de la disposition de votre thème natal et surtout de votre ascendant. La situation peut être très atténuée si votre ascendant est en phase avec Saturne ou Uranus, par exemple.

Poissons

La dissonance du jour ne devrait pas vous affecter, sauf si vous avez prévu une sortie où vous auriez retrouvé des amis. Elle risque d'être remise à une autre date. En effet, la mésentente entre le Soleil et Saturne vous oblige à accepter une situation de frustration (plus ou moins forte selon votre thème), ou de vous plier à des consignes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle et qui empêchent ce que vous avez prévu pour ce dimanche. 3ème décan, cela ne semble pas vous concerner.