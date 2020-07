L'horoscope du 3 juillet 2020

publié le 03/07/2020 à 05:30

Bélier

Un week-end qui va vous transporter ailleurs, qui va vous faire voyager en vrai ou en pensée. Choisissez toute occasion de voir du pays, chacun à votre manière. La Lune en Sagittaire jusqu'à dimanche est favorable aux voyages, et parfois à une prise de distance avec certaines personnes qui vous cassent les pieds (1er décan, né autour du 29 mars). Par exemple, un membre de la famille dont vous aimeriez vous éloigner...

Taureau

On vous doit quelque chose, de l'argent pour certains et vous attendez patiemment. Mais il n'y a qu'en réclamant encore et encore que vous obtiendrez gain de cause. Malheureusement, Mercure (qui est en charge des réclamations) est rétrograde et si vous vous êtes manifesté, vous n'avez peut-être pas eu de réponses. Mais persévérez, Mercure sera de nouveau active en fin de semaine prochaine (1er décan surtout).



Gémeaux

1er décan, vous recevez toujours de bons influx susceptibles de doper votre vie amoureuse et de vous aider à faire des rencontres, aussi acceptez les invitations. Ce week-end, c'est au cours d'une soirée que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui vous plaît. Votre histoire a des chances de démarrer rapidement et même de durer si vous faites attention à ne pas vous montrer étouffant, c'est-à-dire trop présent.

Cancer

Il est possible que vous ayez un déplacement à faire aujourd'hui ou demain, mais ne vous inquiétez pas, ne vous pressez surtout pas, même si cela vous rend nerveux. Si vous êtes du 1er décan vous pourriez avoir l'impression que des obstacles vont se dresser sur votre chemin, mais les seuls obstacles que vous rencontrerez c'est vous qui les mettrez parce que vous ne serez pas tranquille.

Lion

Une belle fin de semaine pour tout le signe. Vous aurez du plaisir dans tout ce que vous ferez et si vous avez la possibilité de partir quelque part, vous serez aux anges. A la date où j'écris ces prévisions (24 avril), nul ne sait ce qu'il en sera des vacances, mais Saturne étant de retour en Capricorne depuis hier, il n'y a plus de planète susceptible de restreindre nos libertés. Sachez qu'elle reviendra en Verseau le 20 décembre...

Vierge

Si vous voulez passer une bonne journée, évitez de donner une importance démesurée aux détails. Cela dit, ça vous aidera probablement à ne pas trop vous stresser... Vous focaliser sur les détails vous permet, en général, d'éviter de penser à ce qui vous ennuie. Vous pourriez partir en vacances par exemple, ou rendre visite à quelqu'un, mais il y a un membre de la famille qui a d'autres projets et qui ne veut peut-être pas faire le déplacement avec vous...



Balance

Vous aussi vous allez passer un bon week-end, que vous restiez chez vous ou que vous partiez, vous pourrez de toute façon vous changer les idées et vous détendre. Sauf peut-être si vous êtes du début du signe (né autour des 26, 27 septembre) : il y a un conflit dans l'air, un désaccord avec un proche et cela vous met mal à l'aise. Laissez la personne se débrouiller avec sa mauvaise humeur, n'essayez pas de le/la calmer.

Scorpion

Vos comportements seront trop possessifs vis-à-vis de ceux que vous aimez, vous savez que ça n'est pas bon pour vos relations mais vous ne pourrez pas vous en empêcher. Soyez-en conscient, observez la façon dont vous fonctionnez et ce sera déjà un pas en avant. Si vous voulez améliorer vos relations et surtout votre relation de couple, il est nécessaire que vous vous détachiez de ces comportements possessifs (2ème décan).

Sagittaire

C'est avec envie que vous verrez les juillettistes partir, mais vous en faites peut-être partie et dans ce cas, vous vous sentirez pousser des ailes, surtout 1er décan. Votre désir de vous sentir libre est très accentué en ce moment, vous avez besoin d'espace et de dépenser toute une énergie accumulée de longue date. En particulier si vous êtes du 1er décan. Mais il peut aussi y avoir un coup de coeur au programme.

Capricorne

Au contraire des autres, vous aurez envie de rester chez vous, de vous occuper de votre intérieur, et certains natifs de décembre devront régler un petit conflit familial. Mais il n'est pas exclu que vous ayez à déménager, ou à réaménager votre maison voire à y faire quelques travaux. Disons, 1er décan, que vous ne serez pas dans un total confort jusqu'au 15 juillet. Ce week-end ceux des 24, 25, 26 décembre sont les plus concernés.



Verseau

Pour vous aussi c'est un bon week-end, vos projets semblent être en bonne voie et avoir une vision positive de votre avenir est ce qui vous fera le plus de bien au moral. C'est ce qui compte pour vous en ce moment, surtout 1er décan : vous êtes passé par les fourches caudines d'Uranus depuis 2 ans, il est temps que cela se calme et que vous retrouviez votre stabilité et votre tranquillité intérieure.



Poissons

Vous pourrez concrétiser l'un de vos projets entre aujourd'hui et demain. Peut-être un départ en vacances, ou simplement une sympathique soirée avec quelques amis. Vous y accorderez de l'importance, peut-être parce que vous attendiez depuis longtemps de pouvoir partir, ou de revoir ces amis avec qui vous passerez la soirée. Né autour des 26, 27 février, le retour de quelqu'un du passé est encore d'actualité.