L'horoscope du 2 juillet 2020

publié le 02/07/2020 à 05:30

Bélier

Ne brûlez pas les étapes, 1er décan, d'ailleurs quelque chose vous en empêche : vous avez probablement compris que votre intérêt est de faire les choses dans l'ordre. Ce n'est pas fréquent chez vous, qui allez toujours plus vite que la musique, mais il se trouve que si Mars vous pousse à accélérer, son bon aspect avec Saturne tient toujours et il vous rappelle à la raison, c'est-à-dire à prendre du recul et à réfléchir sagement.

Taureau

Né après le 10 mai, vous êtes gâté par le ciel, même si les planètes sont rétrogrades et peu actives, ce sera du gâteau quand elles reprendront du service en septembre. Certes, il y aura des ratés d'une manière générale, mais cela ne vous touchera pas vraiment et on peut même penser que vous en tirerez du profit, surtout si vous êtes né autour du 15 mai. Vous vous sentirez en position de force.



Gémeaux

Une offre est toujours sur la table pour les natifs du mois de mai, il se peut que vous ayez hésité, mais il est temps de prendre votre décision, avant le 11 si possible. Quel que soit le choix que vous ferez ce sera le bon, étant donné que les planètes sociales (Jupiter et Saturne, surtout) vont former à terme de bons aspects avec vous et vous le constaterez en fin d'année où l'enthousiasme régnera pour le tout début du signe.

Cancer

Mercure revient dans votre 1er décan où elle va rester jusqu'au 22. Vous n'en serez satisfait qu'à partir du 12, vous obtiendrez alors les réponses que vous attendez. Ou des documents. Mais il se peut aussi que vous puissiez enfin vous déplacer après le 12, qu'il n'y ait plus aucune restriction... Le problème c'est que Mercure entamera une dissonance avec Mars en fin de semaine et que vous risquez de vous engueuler avec un proche.

Lion

C'est difficile à supporter pour votre signe, l'impression qu'on profite de vous, qu'on vous utilise. C'est ce que risque de ressentir le 1er décan pendant quelques jours. Cela dit, vous recevez de bons influx de Vénus et de Mars qui compensent, aussi celui ou celle qui exagère en prendra pour son grade. Il se peut aussi que ce soit lié à l'un de vos enfants adolescents qui a tellement changé que vous ne le reconnaissez plus.

Vierge

Les projets ou les espoirs qui sont en préparation ne resteront pas dans un tiroir, 1er décan né fin août, début septembre. Vous devriez d'ailleurs en avoir des nouvelles. Le problème c'est qu'ils sont freinés en ce moment, Mercure est rétrograde jusqu'au 12 et quelqu'un n'est pas au diapason, ou n'est pas d'accord avec ce que vous proposez. Et s'il s'agit d'un travail en équipe, il se peut que quelqu'un ne fasse pas l'affaire.



Balance

Vous ne serez pas d'accord avec un partenaire, professionnel ou affectif. Ça va durer quelques jours où vous allez bouder et où l'autre vous poussera à bout. Du banal me direz-vous, oui mais dans le contexte actuel où certains natifs du 1er décan ont des responsabilités, parfois du travail par-dessus la tête, cela tombe mal. Il y aura un moment où vous ne pourrez pas éviter l'affrontement.

Scorpion

Une bonne journée, notamment pour le 3ème décan. Vous constaterez qu'on vous fait encore une fois confiance, vous avez probablement un gros dossier entre les mains. Un travail peut-être qu'on vous a donné à vous alors que d'autres l'auraient bien voulu : ça peut évidemment déclencher des jalousies car ce n'est pas la première fois cette année que cela se produit. Et vous pouvez vous faire confiance pour réussir.

Sagittaire

3ème décan, vous avez un problème. Il vous paraît être sans issue car il concerne une somme qu'on vous réclame depuis des lustres et que vous refusez de payer. La justice a pu passer par là, mais même si elle a été en votre faveur il y a une somme qui reste due et vous vous entêtez à ne pas vouloir payer. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 16 décembre ou qui ont l'ascendant en Sagittaire.

Capricorne

Né en décembre, vous retrouvez Mercure face à vous et, probablement une négociation qui traîne depuis juin et sur laquelle vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Il y a vraisemblablement une question d'argent à débattre et vous ne voulez pas lâcher prise, l'autre non plus. Apparemment, ça va rester un problème pour les natifs de décembre jusqu'au 12 juillet. Dès le 13, Mercure sera directe et facilitera les échanges.



Verseau

Une proposition aussi intéressante qu'imprévue peut vous être faite, natif de fin janvier. Le problème étant qu'il faut peut-être lâcher la proie pour l'ombre, comme on dit. C'est-à-dire que vous n'avez aucune assurance que ce qui est sur la table se réalisera comme prévu. Mais, en général (sauf si Saturne domine dans votre thème) vous n'êtes pas contre les expériences nouvelles, contre les accélérations imprévues.



Poissons

De beaux aspects réunissent le Soleil, Mercure et Uranus. Une promesse, un projet, une agréable perspective, tout ce que vous attendez sera faisable après le 12 juillet. Ce sont surtout ceux nés fin février, début mars qui reçoivent ces bons influx et tout le signe pourrait en avoir des échos, mais d'une manière plus atténuée. Un petit imprévu dans la journée par exemple, une rencontre inattendue...