L'horoscope du 30 janvier 2020

publié le 30/01/2020

Bélier

Lune et Mars étant en phase, vous serez au top côté énergie 2ème décan et début du 3ème. Vous ferez ni une, ni deux, vous serez le plus compétitif de tous, rien ne vous arrêtera. Vous ne penserez même pas un instant que cela pourrait mal tourner et en effet, ça tournera en votre faveur. Attention, il ne s'agit pas d'être agressif mais de vous investir à fond dans ce que vous avez décidé de faire, et d'y mettre plus d'énergie, de volonté que les autres.

Taureau

3ème décan, Vénus éclaire à présent votre secteur d'amitié et qui gère aussi vos projets. Des domaines où vous ne pouvez qu'avoir des satisfactions dans les prochains jours. Peut-être pas aujourd'hui car la Lune est en Bélier et vous serez certes combatif, mais intérieurement ! Vous vous combattrez vous-même, refusant de céder à une tentation par exemple. Mais vous pouvez aussi être déçu par une situation qui ne vous concerne pas directement.

Gémeaux

L'harmonie entre Lune et Mars pourrait être une aide à la décision si vous hésitez face à un choix, ou alors booster fortement votre énergie pour défaire vos adversaires. Né entre le 9 et le 15 juin, Mars s'oppose à vous et vous avez affaire à des personnes qui vous en veulent, qui ont parfois un compte à régler avec vous. Qu'à cela ne tienne, vous avez d'excellentes armes pour vous défendre et leur clouer le bec à ces malotrus.

Cancer

Vous bénéficiez de bons influx de Vénus 3ème décan et franchement ils ne peuvent que vous faire du bien en vous redonnant confiance en vous face à un partenaire difficile. Cela peut concerner autant le travail que la vie privée : au travail, vous pouvez avoir affaire à un supérieur difficile ou à quelqu'un de manipulateur et qui vous dévalorise sans cesse, mais c'est aussi votre conjoint ou ami qui peut se comporter de cette manière.

Lion

Lune et Mars sont vos meilleures alliées aujourd'hui, vous serez à l'initiative et n'aurez aucun obstacle pour imposer votre créativité et donner la meilleure image de vous. Vous serez d'ailleurs très à cheval sur cette question de l'image et du respect qu'on vous doit, notamment né entre le 10 et le 16 août. Mais vous saurez instinctivement vous imposer et impressionner les personnes que vous aurez en face de vous : on ne vous contredira pas.

Vierge

La dissonance entre Vénus et Mars vous concerne si vous êtes né entre le 11 et le 18 septembre. Évidemment, il risque d'y avoir une querelle avec votre partenaire de coeur. Et il se peut que ce soit autour de l'argent et de l'utilisation d'une somme. Mais vous pouvez aussi vous énerver très fort après un membre de la famille qui se comporte mal et ne vous respecte pas. Je pense surtout à l'un de vos enfants, s'il est en âge de s'opposer à vous...

Balance

Vous êtes prêt pour votre rendez-vous ou pour la démarche que vous avez à faire aujourd'hui ? En tout cas, vous avez la niaque si vous êtes né entre le 11 et le 16 octobre. En espérant que cela s'étendra à d'autres... Par exemple à ceux nés autour du 6 octobre et qui ont un petit souci administratif à gérer, ou qui sont victimes d'une sorte d'injustice, le plus souvent dans le milieu familial. Mais cela peut aussi se manifester au travail.

Scorpion

De bons influx de Vénus donneront au 3ème décan un fort charisme. Si vous avez quelqu'un à séduire, c'est le bon moment et ça va durer jusqu'au vendredi 7 février. Vous dégagerez quelque chose, une sorte de fluide mystérieux qui attirera les autres. Vous pourrez aussi l'utiliser dans le domaine professionnel pour mettre des clients dans votre poche. Mais veillez à ne pas trop jouer sur l'émotion : juste ce qu'il faut !

Sagittaire

Vous serez sensible à la mésentente Vénus/Mars et il se peut que vous ayez envie de casser un lien. Vous vous êtes emballé et finalement l'autre ne vous plaît pas tant que ça. Même une relation installée pourrait faire l'objet de votre désir de reprendre votre liberté, la personne avec qui vous étiez ayant fait quelque chose que vous ne pouvez pas accepter : il ou elle n'a pas fait attention et a pu se montrer sous un jour intéressé.

Capricorne

3ème décan, de bons aspects de Vénus alliée à Saturne vous sont favorables si vous êtes en couple. Celui-ci se renforce et se consolide. Célibataire, votre statut vous convient. Vous êtes bien avec vous-même, vous vous auto-suffisez et c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas que cela vous isole des autres : plus vous vous en éloignerez, moins votre vie s'enrichira et s'épanouira. On peut vivre seul, sans partenaire, mais on ne peut pas zapper les amis, la famille, les voisins...

Verseau

Mercure fait un rapide passage chez vous, 3ème décan (jusqu'à lundi) mais elle sera néanmoins très positive pour toute démarche, tout rendez-vous ou toute négociation. Vous aurez les bons arguments, la bonne répartie, mais attention à ne pas trop anticiper, c'est-à-dire à ne pas faire comme si l'affaire était entendue (en cas de négociation). Laissez une liberté à votre interlocuteur, celle de proposer ses propres idées.

Poissons

Né après le 10 mars, vous recevez Vénus jusqu'à vendredi prochain, amour, gloire et beauté vous sont promis. J'exagère un peu, mais vous aimerez et vous sentirez aimé. Par votre chéri/e bien sûr, mais pas que... D'une manière générale, il y aura de l'amour autour de vous et rien ne peut vous faire plus plaisir. Quelques exceptions : ceux qui ont des dissonances sur leur décan à la naissance ; une déception pourrait vous contrarier.