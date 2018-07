L'horoscope du 29 septembre 2017

publié le 29/09/2017 à 07:11

Balance

Accro à l'info légère ou sérieuse, vous vous intéresserez à tout. Vous aurez aussi l'esprit vif et rapide. De plus, vous serez à l'écoute et vos conseils seront appréciés. Les autres activités mercuriennes seront également valorisées : contacts, démarches, rendez-vous et petits déplacements. Mercure étant rapide, son influence ne s'étendra que sur 24 heures pour chacun. Le 1er décan jusqu'au 5 octobre, le 2e du 5 au 11 et le 3e du 11 au 17 octobre, mais 2e et 3e décan Mercure aura un obstacle à surmonter.

Bélier

Mercure s'oppose à vous, cela peut correspondre à un entretien qui se passe bien, ou à une démarche réussie. Un compromis peut aussi être trouvé dans un conflit. Ou même entre vous et vous si vous êtes partagé entre deux attitudes : avec Mercure vous saurez trouver un juste milieu et satisfaire ainsi chacune des tendances qui vous partagent. 1er décan, cette ambiance durera jusqu'au 5 octobre et comme il n'y a aucune dissonance, vous serez satisfait de vos résultats.

Taureau

Du pain sur la planche avec Mercure en Balance, probablement un petit boulot et c'est quelque chose qui vous plaira car cela aura un caractère artistique ou artisanal. Vous serez en effet habile de vos mains sous cette conjoncture et on pourrait vous demander de créer ou fabriquer quelque chose. A moins que vous n'ayez des conseils à donner ou à recevoir. Il se peut également que vous ayez à prendre rendez-vous chez le médecin ou que ce soit déjà fait et que vous lui rendiez visite.

Gémeaux

Comme toujours, vous n'aurez aucun mal à vous faire des relations avec Mercure en Balance. Vous serez tellement sympathique qu'on ira naturellement vers vous. C'est le cas en temps normal car c'est dans votre nature, mais ce sera accentué pendant un jour ou deux et on pourrait même vous faire des compliments qui vous feront très plaisir (1er décan, jusqu'au 5 octobre). Vous pourriez également être fier de l'un de vos enfants ou d'une de vos créations.

Cancer

Protégez-vous car vous prendrez ce qu'on vous dit très à coeur et serez encore plus susceptible que d'habitude. Toute remarque vous semblera être une critique, mais ça ne sera pas toujours le cas, loin de là. Peut-être simplement qu'on voudra vous aider en vous donnant un ou des conseils, alors n'allez pas imaginer qu'on vous agresse. Attention aussi à ne pas faire dire à certaines personnes proches des choses qu'elles n'ont pas dites, mais que vous pensez qu'elles pourraient dire.

Lion

Mercure Balance vous rendra très bavard et vous devrez veiller à ne pas vous montrer indiscret. Vous pourriez aussi partager trop vite une info qui peut être une intox. Donc soyez sur vos gardes, mais juste pendant un jour ou deux (1er décan, jusqu'au 5 octobre). En outre, avec Mercure Balance vous prendrez de bons contacts, serez un excellent négociateur et vous vous mettrez tout le monde dans la poche. Si vous devez effectuer un petit déplacement, faire une démarche, ça se passera bien.

Vierge

Votre planète vous quitte pour la Balance et il sera question d'argent : vous aurez à en discuter ou à en envoyer à quelqu'un. Mais vous pourriez aussi négocier un salaire si on vous propose un emploi, ou un prix si vous avez quelque chose à acheter/vendre. Toutefois, Mercure étant toujours aussi rapide (elle ne rétrograde pas avant décembre), cette ambiance ne durera qu'un jour ou deux pour chaque Vierge. Et pour le 1er décan, concerné ces jours-ci, cela s'arrêtera le 5 octobre.

Scorpion

Mercure navigue dans l'ombre de votre signe, donc vous penserez beaucoup moins et ressentirez plus. Votre entente avec vos proches ou vos contacts se fera au feeling. Et n'essayez pas de rationaliser ce que vos sens capteront car vous perdriez une mine d'informations ! Par ailleurs, il se peut que vous ayez à vous occuper d'un ou une amie qui a un problème de santé ou qui est un peu en déprime. Vous lui remonterez le moral et il/elle vous en sera reconnaissant.

Sagittaire

Il va falloir prévoir, planifier, envisager peut-être un travail en équipe et dans tout cela vous serez aidé par Mercure en Balance, qui boostera votre sens de l'anticipation. Vous aurez également de plus nombreux contacts avec vos amis, vous les rencontrerez plus souvent et aurez des activités qui changeront de l'ordinaire. Côté boulot, il n'est pas exclu qu'on vous fasse une proposition à laquelle vous réfléchirez sérieusement, surtout si vous êtes né en novembre et début décembre (jusqu'au 5 octobre).

Capricorne

Vous qui vous tenez souvent à distance des autres, vous aurez l'occasion de resserrer les liens avec l'un de vos proches, avec un parent ou même un supérieur. Est-ce par peur de déranger ou parce que vous n'y pensez pas, en tout cas vous n'appelez pas très souvent et vos proches ont l'impression que vous n'êtes pas très investi, que vous ne pensez pas à eux. C'est probablement faux, mais il faut que vous fassiez des efforts d'attention vis-à-vis des autres.

Verseau

Avec Mercure en Balance vous aurez une hauteur de vues qui vous distinguera des autres et vous permettra, à tout moment, de donner des conseils très avisés. Vous serez plutôt sûr de vos idées, ou de vos opinions et vous les exprimerez clairement, avec une telle assurance que vos interlocuteurs seront impressionnés et n'oseront pas vous contredire. Cela dit, attention à un excès d'assurance qui pourrait en indisposer certains et même les empêcher de s'exprimer par peur de paraître idiots !

Poissons

Comme à chaque fois qu'elle traverse la Balance, Mercure vous invite à être dans la négociation, qu'il s'agisse d'argent ou d'une mésentente. Vous aurez tout à y gagner. Il se peut en effet que vous ayez une grosse facture à payer, par exemple, et si vous n'avez pas les fonds vous avez tout intérêt à discuter avec votre créancier et à lui demander de payer en plusieurs fois. Du moment que vous payez, c'est le principal... Même scénario si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent.