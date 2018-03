L'horoscope du 27 septembre 2017

publié le 27/09/2017 à 07:17

Balance

Vénus entame une dissonance avec Neptune et cela aura sur vous un effet de détente, mais une détente exagérée. Vous vous sentirez tout mou, tout flagada. Mais vous ne serez pas plus rassuré sur vos sentiments ou sur les sentiments de l'autre, le doute étant là. L'aspect se terminera dimanche et il faudra quand même attendre que Vénus soit chez vous pour que votre vie affective soit plus épanouissante (le 14 octobre). Si c'est votre anniversaire, vous êtes justement en pleine interrogation sur vos amours...

Bélier

Vous avez l'impression qu'on vous en demande trop en ce moment et peut-être même vous sentez-vous exploité ? Mais demandez-vous si vous n'êtes pas dans l'erreur. Il se peut en effet qu'on abuse un peu de votre temps, mais vous grossirez les choses au point de penser - et de dire parfois - que vous êtes victime de harcèlement. Or ça ne va probablement pas aussi loin, mais vous avez peut-être un point de fragilité sur lequel l'un de vos collègues ou supérieurs appuie.

Taureau

Vous n'êtes que très peu concerné par la conjoncture, sauf 2e décan. Vous devez faire attention à ne pas trop étouffer ceux que vous aimez, amis, enfants, ou conjoint. C'est déjà une tendance naturelle chez le Taureau, mais cette tendance semble être accentuée par la présence de Neptune en Poissons, qui vous ôte tout sens critique sur vous-même. Vous ne vous voyez pas agir ni aimer, vous ne vous rendez pas compte que vous manquez parfois de limites.

Gémeaux

2e décan, vous êtes peut-être en quête de quelque chose d'inaccessible, vous avez mis la barre trop haute, que ce soit dans le travail ou dans vos relations amoureuses. Vous devriez remettre vos désirs et vos attentes à plat et les considérer différemment. Ils sont encore empreints d'un idéal adolescent qui n'a plus cours si vous n'êtes plus adolescent ! Vous ne pouvez que mal tomber à chaque rencontre, vos choix étant faits sur des critères qui ne sont plus valables.

Cancer

Même dissonants, les aspects de Neptune sont bons pour vous, surtout 2e décan, parce qu'ils adoucissent votre caractère et vous permettent de rêver à votre guise. Vous n'avez pas de limites, pas de barrières à votre imagination et à vos rêves amoureux. Mais attention à bien garder les pieds sur terre, sinon vous risquez d'aller un peu trop loin et de vous faire un de ces romans dont vous êtes spécialiste. Cela dit, tant que Neptune sera en phase avec vous, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes...

Lion

Vous ne manquez de rien, mais vous pourriez avoir l'impression que vous manquez de moyens ou que vous n'êtes pas assez aimé. L'impression n'est pas la réalité ! Vos attentes sont excessives, même en ce qui concerne votre argent : vous avez parfois largement de quoi vivre, néanmoins vous voudriez beaucoup plus, histoire de vous sentir en sécurité. Mais si vous n'êtes pas sécurisé avec ce que vous avez vous ne le serez probablement jamais car cela vient d'ailleurs.

Vierge

La dissonance Vénus/Neptune vous touche particulièrement 2e décan, et accentue un état de dépendance amoureuse ou financière dont vous ne voulez peut-être plus. Mais c'est quelque chose qui s'est installé depuis longtemps, vous avez pris conscience de sa toxicité si vous êtes né vers les 4, 5 septembre, mais vous ne savez pas encore comment faire pour vous en débarrasser. Et surtout, quelque chose en vous ne veut peut-être pas s'en débarrasser...

Scorpion

La raison parle, le sentiment mord, a dit Pétrarque. Vos sentiments ne seront en effet pas très faciles à partager et si vous en parlez ce sera de manière plutôt maladroite. L'autre aura l'impression que vous ne savez pas ce que vous voulez, ou qu'il ne s'agit que d'amitié. Est-ce vraiment le message que vous voulez faire passer ? Cela dit, une dissonance entre Vénus et Neptune se prépare et vos sentiments pourraient être trop analysés, décortiqués ; cela va durer jusqu'à dimanche (2e décan surtout).

Sagittaire

Vous êtes parmi les plus sensibles à la dissonance Vénus/Neptune qui se met en place. 2e décan, vous êtes prêt à tous les compromis pour atteindre un objectif. Vous manquerez de repères et serez capable de dépasser les limites pour obtenir ce que vous désirez. A moins que l'un de vos proches et surtout votre conjoint, ne vous impose une situation embrouillée et qu'il ou elle ne vous empêche de voir clair. Les questions d'argent peuvent aussi jouer un rôle déstabilisant.

Capricorne

Cette dissonance de Vénus et Neptune ne peut que vous faire du bien dans la mesure où elle vous oblige à abolir la frontière que vous mettez entre vous et les autres. 2e décan, cela fait déjà un certain temps que vous êtes, à chaque aspect de Neptune, plus conscient de cette ouverture affective. C'est l'amour pour un enfant, ou pour un proche qui a sur vous une grande influence et peut donc en être responsable. Et vous ne vous refermerez plus, le 1er décan en sait quelque chose.

Verseau

Vous fixerez votre attention et toutes vos ressources mentales sur un problème d'argent qui ne vaut sûrement pas la peine que vous lui consacriez autant d'énergie. Mais une fois que vous aurez ce petit vélo qui trotte dans votre tête, vous aurez du mal à l'arrêter. Vous envisagerez toutes les solutions possibles de manière à sortir de l'angoisse que génère la situation, et finirez par régler le problème d'ici dimanche. Et là, vous vous apercevrez que ce n'était rien de très d'important.

Poissons

Vous aussi serez très sensible à la dissonance Vénus/Neptune, évitez de vous cacher à vous-même ce que vous sentez de faux dans l'une de vos relations affectives. Si vous vous apercevez que vous êtes manipulé, par exemple, n'enfouissez pas cela au plus profond de vous, au contraire. Même si c'est déplaisant de penser cela, il faut vous dire que cette pensée n'est pas née du vide et que vous avez bel et bien perçu quelque chose. Il est peut-être encore temps de poser vos limites ?