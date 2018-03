L'horoscope du 28 septembre 2017

publié le 28/09/2017 à 07:19

Balance

On le sait, vous donnez tout et vous dévouez à ceux que vous aimez. Mais pas aujourd'hui ! C'est vous qui serez au 1er plan et que vous devrez chouchouter. Ce n'est pas si souvent, reconnaissez-le... et il est possible que cela provoque en vous un certain sentiment de culpabilité qu'il faudra chasser immédiatement car vous n'avez pas à vous sentir coupable de penser à vous. Si c'est votre anniversaire, vos proches s'occuperont bien de vous, vous n'aurez qu'à vous laisser faire.

Bélier

Vous serez mécontent de tout aujourd'hui, vous aurez l'impression de manquer de temps et de bâcler votre travail. Mais ça ne sera probablement qu'une impression pour la plupart d'entre vous. Le problème viendra peut-être d'une difficulté à concentrer votre attention sur une seul tâche à la fois, et cela parce que vous voudrez faire vite. Il faut dire, à votre décharge, que les planètes en Vierge ont pour habitude d'augmenter votre charge de travail et qu'on vous demande d'être plus productif !

Taureau

Tout est en ordre dans votre tête et dans votre vie en général. Vous avez le plaisir de constater, quel que soit votre décan, que vous avez une bonne marge de manoeuvre. Cependant, l'opposition de Jupiter se prépare et il est possible que son passage en Scorpion corresponde à un divorce pour les uns, alors que pour les autres il s'agira d'une association, d'un mariage ou d'une rencontre. En fait, Jupiter en Scorpion va dans les extrêmes, selon votre thème de naissance.

Gémeaux

Vos affaires d'argent sont encore en tête de liste des soucis qui encombrent votre tête. Certains ont une dette de longue date et ne savent pas s'ils pourront la rembourser. Pourquoi ne demandez-vous pas à l'étaler ou à reporter l'échéance ? Le principal étant de vous manifester, d'en parler et de négocier. Plus vous essayerez d'ignorer le problème, plus ce sera un poids car cela vous rattrapera à un moment ou à un autre. Il faudrait essayer de comprendre ce que l'argent signifie pour vous...

Cancer

Un séminaire, une réunion, ou alors un tête-à-tête avec un ange pourraient être au programme. En tout cas, votre façon d'être avec les autres vous préoccupera. Vous serez inquiet de l'image que vous projetez, de l'effet que vous faites sur quelqu'un... Peut-être qu'un rendez-vous amoureux vous attend ? Le 1er décan est le plus favorisé car Vénus est en harmonie et, de plus, Jupiter entame un bon aspect avec vous qui dit que vous allez vivre des moments intenses.

Lion

Vous vous demanderez beaucoup, vous rechercherez la perfection autant pour vous que pour les autres. Vous, vous trouverez cela stimulant mais pas votre entourage ! Vos proches ou vos collègues vous trouveront trop exigeant et vous ne vous rendrez pas compte de ce que vous leur demandez. Dans un autre domaine, il est possible que vous deviez prendre rendez-vous avec le médecin pour effectuer des petits examens de routine, ou parce que vous avez attrapé quelque chose.

Vierge

Vous n'êtes pas très sentimental, mais quand vous vous y mettez, vous l'êtes trop et dépassez les limites du raisonnable. Vous le constatez en ce moment, 2e décan. Nous l'avons vu hier avec la dissonance entre Vénus (dans votre signe) et Neptune qui est déjà active et qui ouvre des portes que vous gardez fermées la plupart du temps. Cela dit, c'est peut-être un bien, dans la mesure où vous êtes parfois très peu enclin à exprimer ce que vous ressentez ; or, à deux, il faut communiquer !

Scorpion

La période Balance est une période d'attente, de préparation, de travail intense en vue de mettre un projet au point et de le lancer. Le 1er décan est en pleine gestation puisque Jupiter est à sa porte et qu'elle sera chez vous précisément le 10 octobre. Un rendez-vous qui n'a pas eu lieu depuis 11/12 ans. Il faut savoir que Jupiter ne recevra aucune dissonance durant son parcours, au contraire elle n'aura que des bons influx d'autres planètes. Elle devrait donc être très positive.

Sagittaire

Votre besoin de vous rendre utile sera un peu excessif et vous poussera, comme souvent, à trop en faire. Ne vous vexez pas si quelqu'un refuse votre aide. Vous avez peut-être mal interprété ses paroles et il ou elle n'a besoin de rien ? Par ailleurs, vous pourriez être préoccupé par une question d'argent, ceux qui sont nés autour des 8 et 9 décembre ayant probablement un souci dans ce domaine et ça dure depuis un bail : une question d'héritage, de donation, reste pendante.

Capricorne

La Lune est de passage chez vous et vous incite à vous faire du souci, mais pas pour vous, plutôt pour votre conjoint ou l'un de vos proches. Un souci un peu démesuré ! Mais vous avez des solutions en tête : avec les planètes en Vierge, vous avez de la ressource en ce moment, il suffit que l'autre veuille bien vous écouter. Ne lui parlez pas trop brusquement, prenez des gants car il ou elle pourrait avoir l'impression que vous l'engueulez alors que vous voulez juste convaincre.

Verseau

Comme souvent vous serez extrêmement distrait, au point d'oublier portefeuille ou téléphone chez vous ou dans un endroit où, heureusement, vous pourrez le récupérer. A moins d'un ascendant en signe de Terre (Vierge surtout, ou Taureau), vous n'avez pas souvent les pieds ancrés dans le sol et les détails matériels vous ennuient profondément. Vous traitez les objets avec mépris, mais ils se vengent ! Néanmoins, votre téléphone et votre ordinateur sont parfois la prunelle de vos yeux.

Poissons

Vous n'avez pas souvent des projets, mais là il se passe quelque chose d'inédit pour le 1er décan. Il se peut que vous ayez une idée en tête et que vous vous y accrochiez. Vous aurez une fenêtre pour la concrétiser : du 10 octobre au 25 novembre, période où la planète de chance (Jupiter) vous enverra de très bons influx. Toutefois, ses bonnes intentions ne peuvent se manifester que si Jupiter était bien placée dans votre thème de naissance.