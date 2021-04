L'horoscope du 28 avril 2021

publié le 28/04/2021 à 05:30

Bélier

Né en avril, si vous avez un important achat à faire, essayez de le remettre à la semaine prochaine, il risque d'y avoir un imprévu et soit vous ne pourrez pas avoir exactement ce que vous désirez, soit l'objet sera défectueux et ne correspondra pas à vos attentes ou à vos besoins. Mais vous pouvez aussi, sous la conjoncture très gourmande de ces jours-ci, manger un peu trop ou exagérer côté boissons. Si vous parvenez à vous contrôler, vous serez drôlement content de vous.

Taureau

Mercure vient d'entrer dans votre 3ème décan et se trouve en harmonie avec Neptune. Vénus s'apprête à faire le même aspect, aussi cette fin de semaine sera-t-elle très agréable, en particulier sur le plan relationnel. Par ailleurs, si c'est votre anniversaire (1er décan encore) il est possible qu'on vous organise une agréable soirée et que les cadeaux soient à la hauteur de vos attentes. A priori rien ne devrait clocher, sauf pour le 2ème décan, encore dans la tourmente.

Gémeaux

Né en mai, Jupiter a entamé un aspect dynamique avec vous, il se peut qu'une promotion se profile ou, au contraire, qu'on vous fasse un mauvais procès. En tout cas, si vous êtes du tout début du signe (né entre le 21 et le 26 mai) Jupiter restera dans cette position jusqu'en juillet, mais elle rétrogradera le 21 juin. Si vous avez des problèmes administratifs, légaux ou avec l'autorité, les choses se calmeront à partir de cette date, mais cela ne se terminera réellement qu'en décembre-janvier prochain.

Cancer

La très jolie conjonction entre Vénus et Mercure va vous accompagner jusqu'à mardi prochain, 3ème décan. Il se pourrait que vous croisiez quelqu'un qui vous plaît, mais rien ne dit que ce sera réciproque. Ne vous faites pas trop d'idées, comme ça vous ne serez pas déçu. 1er décan, les prochains jours pourraient vous voir en colère, surtout demain vendredi, vous aurez l'impression que d'autres sont plus privilégiés que vous et vous vous sentirez mal aimé. Mais juste une journée.

Lion

Les défis que la vie lance au 2ème décan seront accentués ce week-end. Il se peut que vous vous sentiez seul, ou même, pour certains, qu'ils se sentent rejetés. Au boulot ou en famille, il y a une situation qui crée des tensions, de l'anxiété, mais heureusement ce n'est pas tout le temps actif. En ce moment, la présence du Soleil en Taureau, conjoint à Uranus appuie là où ça fait mal. Restez positif, c'est une des grandes forces de votre signe, et de toute façon la roue tournera.

Vierge

Vous serez très sensible aux critiques, qu'elles vous soient adressées ou qu'elles soient adressées à vos proches. Et pourtant, cette forte réactivité n'a pas vraiment de raison d'être, surtout né après le 10 septembre : vous recevez des influx très tendres et bienveillants et vous ne devriez pas vous sentir déstabilisé par des remarques qui, dans le fond, sont anodines. A moins que ça ne soit imprimé en vous parce que vous avez eu des parents qui vous critiquaient beaucoup.

Balance

Il y a de l'insatisfaction chez ceux du 1er décan, quelque chose est remis en question du côté des objectifs que vous poursuivez. Mais vous n'y penserez plus la semaine prochaine (né avant le 1er octobre). Il se peut qu'on vous demande encore plus de boulot et que vous n'ayez plus le temps de rien faire d'autre. Mais, pas de repos pour les braves ! Quand vous aurez terminé, que cet excès de boulot sera absorbé, vous vous sentirez tellement bien et détendu !

Scorpion

Le 3ème décan échappe aux dissonances, vous êtes investi dans quelque chose de très constructif comme une création, ou alors vous attendez la naissance d'un enfant. Même chose pour ceux d'octobre, qui seront bientôt sous la protection de Jupiter et qui auront de belles occasions à saisir. Cela dit, le ciel peut se montrer bienveillant d'une manière générale sans qu'il se passe un événement précis. En tout cas, vous serez dans une ambiance des plus positives de mai à juillet.

Sagittaire

Vous ne serez pas des foudres de guerre, 3ème décan, vous aurez tendance à oublier un document dont vous avez besoin ou un rendez-vous (chez le médecin ?). Pour le 2ème décan, ce sont des problèmes avec des collègues qui seront au programme, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Mais il est possible aussi que vous soyez perturbé par des changements dans votre organisation, des changements que vous n'avez pas souhaités, ils vous sont imposés.

Capricorne

Vous aussi vous passez au travers des orages planétaires, 2ème et 3ème décans. Au contraire, la rencontre entre Mercure et Vénus ne peut qu'accentuer votre charme et vous inciter à montrer les meilleurs aspects de votre personnalité. Vous plairez à tout le monde pendant quelques jours. Mais ça ne sera pas le cas de ceux de décembre, qui reçoivent l'opposition de Mars et qui pourraient être en conflit avec quelqu'un. Mettez de l'eau dans votre vin si vous ne voulez pas que ça dégénère.

Verseau

Vous faites partie des signes qui savent se créer de bons réseaux relationnels. Toutefois, avec Saturne dans votre 2ème décan, vos alliés ne sont pas très actifs en ce moment. Vous êtes, pour certains, dans une situation difficile et on pourrait vous aider, mais vous aurez du mal à demander. Dans l'idéal, il faudrait qu'on vous propose un coup de main... Aujourd'hui, Il n'est pas impossible que quelqu'un se porte volontaire pour vous apporter son soutien.

Poissons

Nous avons vu hier que le 1er et le 2ème décan étaient dans une période favorable, surtout dans le domaine des échanges et des relations avec les proches. Certains natifs de février pourraient tomber amoureux ou obtenir le poste dont ils rêvent. Et qu'en est-il du 3ème décan ? Mercure et Neptune vous regardent gentiment, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui passe son temps par monts et par vaux. Son mode de vie, qui n'est pas du tout le vôtre, vous amuse.