L'horoscope du 27 juin 2017

publié le 27/06/2017 à 08:03

Cancer

Mercure se fâche avec Jupiter, évitez de trop parler on vous reprocherait d'être indiscret. Et une légère tendance à la flatterie passera pour de la manipulation. Bref, quoi que vous disiez, cela risque d'être mal interprété et certains seront dévoilés parce qu'ils manqueront de finesse. Cela ne concerne que les natifs du 2e décan qui sont actuellement sous un orage astral. Et cela peut durer jusqu'à la fin de la semaine, avec un pic dans la journée de samedi.

Bélier

2e décan, vous vous sentirez directement visé par des paroles que vous jugerez inappropriées et vous y réagirez très vivement, surtout né vers les 3, 4, 5 avril. Vous ne pourrez pas faire autrement que de riposter, votre honneur étant peut-être en jeu dans certains cas. Toutefois, attention aussi, si on vous a demandé de garder des informations pour vous, à ne pas en faire la révélation, juste pour montrer à votre interlocuteur que vous êtes mieux informé que lui/elle.

Taureau

Vous n'avez plus de dissonance depuis belle lurette, et tout semble se passer harmonieusement. Sauf peut-être né du 20 au 23 avril, il y a des turbulences. Vos habitudes sont peut-être mises à mal, ou alors vous craignez un incident dans votre entreprise, avec votre direction. A moins que vous n'ayez tout simplement peur de l'avenir, ce qui est fréquent chez le Taureau. Autrement, les autres membres du signe peuvent prendre la vie côté soleil.

Gémeaux

Vous êtes encore confronté à un problème financier, 2e décan, et là c'est officiel : si vous ne payez pas ce que vous devez, vous prenez le risque d'être puni. Surtout s'il s'agit de l'Etat (TVA, RSI, impôts, etc.) ; ils ne laissent rien passer, vous n'y échapperez pas, même si vous êtes protégé par Jupiter (d'une certaine manière). Comme je vous le disais hier, il ne faut rien prendre à la légère en ce moment, même si vous êtes très tenté de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.

Lion

Rien à dire, notamment 3e décan, vous avez la bonne fortune avec vous mais c'est très différent pour le début du signe, qui aborde une vraie remise en question. Uranus a entamé un dialogue pas toujours facile avec vous, surtout né avant le 27 juillet, et vous pourriez voir votre vie changer sans que vous l'ayez souhaité. Car avec Uranus, on vous impose parfois une (r)évolution que vous rejetez. A moins qu'un nouveau " boss " ne vous déplaise profondément.

Vierge

Pour info, vous disposez d'une harmonie de Vénus, 3e décan. Elle crée une ambiance chaleureuse, conviviale et sensuelle, propice aux petites aventures. Des rencontres d'un soir parfois, et vous vous direz : " pourquoi pas ". La Vierge folle pourrait bien faire son apparition et comme ce n'est pas souvent, il faut saisir l'occasion. 1er décan, le Soleil en Cancer éclaire votre secteur des projets et des alliances professionnelles ou amicales ; ouvrez-vous aux autres.

Balance

La brouille entre Mercure et Jupiter a un pouvoir sur votre 2e décan. On pourrait chercher à vous manipuler, ou à vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire. Ne vous laissez pas impressionner et choisissez la fuite plutôt que de rentrer dans le jeu de votre ou vos interlocuteurs. Ne donnez aucune information que vous voulez garder pour vous, même si on vous promet quelque chose en échange. Vous vous feriez avoir d'une manière ou d'une autre (né autour des 6 et 7 octobre).

Scorpion

Les divergences d'opinion provoquées par la mésentente Mercure/Jupiter seraient plutôt du genre à vous servir. Enfin, c'est vous qui saurez les utiliser habilement. Vous prendrez vos interlocuteurs en défaut, ou alors vous les dévoilerez instantanément. Il faut dire que votre intuition est particulièrement forte en période Cancer, surtout que Mercure (pensées, paroles) est bien reliée à cette force spirituelle qu'est Neptune, qui vous branche direct sur le domaine de l'invisible.

Sagittaire

Surveillez-vous 2e décan : sous une mésentente Mercure/Jupiter vous aurez tendance à vous lâcher, à beaucoup exagérer et à dire des choses que vous ne pensez pas. Vous pourriez aussi " faire semblant " de révéler des choses qu'on vous a dites ou que vous pensez, de manière à impressionner votre interlocuteur et à lui faire changer d'avis parce que vous êtes sûr d'avoir raison. Mais tant que cela ne se retourne pas contre vous... Il faut juste évaluer les conséquences de vos paroles avant de les prononcer.

Capricorne

Après Mercure/Mars, c'est Mercure/Jupiter qui vous exposent à une tromperie ou à la forfanterie de certains. Mais vous n'êtes pas de ceux qui se laissent impressionner. Vous avez du recul en toute circonstance, ce qui vous permet de détecter ce qu'il peut y avoir de faux dans le discours des autres. Surveillez cependant, de votre part, une tendance à faire de l'autorité de manière exagérée et à mal parler à vos collègues ou à vos employés. Cela ne fera pas du bien à votre réputation dans l'entreprise.

Verseau

Paroles, paroles, vous connaissez la chanson... On aura beau vous marteler ce qu'on vous présentera comme étant la vérité, vous ne vous en laisserez pas conter. Vous aurez l'esprit critique, particulièrement sur le sujet qui sera évoqué, et c'est d'ailleurs souvent le cas pendant la période Cancer : vous avez des moments d'extrême lucidité parce que le doute n'est jamais loin. Cela a pour conséquence aussi que vous ne faites confiance à personne. Mais si cela ne dure pas, c'est plutôt positif !

Poissons

Les colères planétaires ne vous touchent pas et si des proches se disputent vous aurez la sagesse de ne pas vous en mêler : les conflits ce n'est pas pour vous ! Mais vous n'en ressentez pas moins les émotions qui vont avec car vous êtes fait ainsi, vous vous mettez à la place de l'autre et vous ressentez ce qu'il ou elle vit comme si c'était vous qui le viviez. Vous êtes une véritable éponge, mais on vous l'a déjà dit. Il faudrait apprendre à vous protéger davantage du monde extérieur.