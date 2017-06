L'horoscope du 26 juin 2017

et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/06/2017 à 06:41

Cancer

2e décan, vous êtes au centre d'un méli-mélo astral qui risque de vous mettre en colère et de vous faire dire des mots qui dépasseront de loin votre pensée. Restez mesuré en paroles jusqu'à mercredi. Cela dit, cette configuration peut être vécue de manière positive (par vous uniquement, pas par vos interlocuteurs !) parce que vous aurez le sentiment d'avoir dit franchement ce que vous pensez ou d'avoir affirmé clairement votre volonté.

Bélier

Une semaine remuante pour le 2e décan qui se prend la conjonction Mercure/Mars de plein fouet. Rien de très grave, mais vous allez devoir mettre le poing sur la table. Histoire de vous faire respecter, surtout né autour des 3, 4, 5 avril. Toutefois, attention à ne pas dire des choses que vous regretteriez par la suite ou à ne pas prendre une décision impulsive, que vous regretteriez également. Et l'ambiance risque d'être orageuse tout cette semaine.

Taureau

Un souci, parfois très exagéré, vous occupera à plein temps et vous aurez du mal 2e décan à en parler autour de vous. La volonté de protéger ceux que vous aimez ? D'accord, mais qui vous protège vous ? Cela dit, certains natifs moins consensuels que les autres, entameront une conversation dans la semaine et elle ne sera pas des plus sereines. Mais il sera peut-être important que vous montriez à quel point vous pouvez être ferme, surtout si vous avez affaire à un ou des adolescents.

Gémeaux

Vous passerez facilement de l'agressivité à la passivité, mais il vaudrait quand même mieux, dans votre intérêt, vous montrer offensif, au moins dans le boulot. Toutefois si vous désirez vraiment quelque chose, vous ne lâcherez pas prise : vous serez accrocheur et cela ne peut que vous servir. Il sera probablement question d'argent, et cela ne touchera que le 2e décan en principe. Veillez à ne pas donner à votre interlocuteur l'impression que vous prenez les choses à la légère.

Lion

Ceux du 3e décan seront en mode réussite cette semaine, avec Vénus au zénith de leur zodiaque ils auront une ou deux satisfactions d'amour-propre côté boulot. C'est-à-dire que si vous êtes du 2e décan vous atteindrez facilement vos objectifs, ou qu'un travail sur lequel vous avez passé du temps sera terminé, pour votre plus grand plaisir. Mais vous pouvez aussi être content de retrouver un parent, dans la mesure où vous serez de ceux qui partent en vacances en fin de semaine.

Vierge

Le pataquès en provenance du Cancer n'aura pas d'effet négatif sur vous. Au contraire, vous pourrez imposer l'un de vos projets, et je dis bien : imposer. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas faire dans la demi-mesure, il faudra vraiment dire ce que vous avez en tête et demander clairement à votre interlocuteur l'aide dont vous avez besoin. Cela dit, on peut aussi venir vous demander un coup de main dans une affaire ou un problème, surtout si vous avez une spécialité.

Balance

Pas de chance, 2e décan, Mercure et Mars vous en veulent et vous obligent à dire ou à entendre des vérités dérangeantes. N'ayez pas peur de riposter vertement : si vous avez affaire à des interlocuteurs adultes, ils ont les moyens de se défendre et si vous ne sortez pas ce que vous avez sur le coeur, c'est vous qui en ferez les frais, ce qui serait dommage pour votre bien-être personnel. Mais prenez votre temps, vous n'êtes pas obligé d'avoir la répartie immédiate : vous pourrez revenir à la charge.

Scorpion

La conjonction Mercure/Mars est favorable au 2e décan. Prenez des décisions, des initiatives, faites vos démarches officielles ou non, il n'y aura pas de problème. Cela dit, les deux planètes se trouvent dans un secteur qui parle aussi de voyage, de lointain, et il n'est pas impossible que vous vous prépariez à partir en vacances (logique, à cette époque de l'année). Si vous avez une discussion, une négociation à mener, ne donnez pas l'impression que vous savez tout mieux que les autres.

Sagittaire

La semaine démarre avec une Lune favorable à l'évasion, à la prise de distance, et c'est une bonne chose car vous vous prenez trop la tête en ce moment, 2e décan. Il y a probablement (ou il va y avoir) une petite crise très passagère qui vous rendra agressif et vous ne maîtriserez pas toujours vos propos. Ils pourraient être vexatoires, mais ce sera peut-être ce que vous recherchez ! En tout cas, essayez de ne pas vous laisser dominer par la colère, c'est contre-productif.

Capricorne

Mercure/Mars s'opposent à vous, sous le regard de Jupiter. Il va donc falloir que vous preniez position dans une querelle, et cela le plus fermement possible, 2e décan. Né autour des 3, 4, 5 janvier (vous n'êtes pas épargné en ce moment), il va peut-être falloir rétablir une vérité, ou jouer les juges de paix dans un conflit au bureau, voire en famille (la conjonction se tient en Cancer, signe attribué à la famille). Cela dit, vous pouvez aussi entendre des reproches concernant le fait que vous travaillez trop.

Verseau

2e décan, vous serez à la merci d'un collègue ou d'un employé récalcitrant. La manière douce ne vous permettra pas de régler cette très infantile querelle. La personne en question se comportera comme s'il/elle était dans une cour de récré et vous-même ne ferez pas mieux dans la mesure où il est difficile de ne pas se laisser entraîner dans ce genre de situation un peu ridicule. C'est après-coup que vous vous rendrez compte de son peu d'intérêt et du temps que cela vous a fait perdre.

Poissons

Le ciel joue toujours pour vous la mélodie du bonheur, enfin presque. 2e décan, une lecture ou une conversation pourrait vous ouvrir les yeux sur l'un de vos proches. Cette fameuse relation - ou situation - dont nous parlons souvent et qui a quelque chose de toxique. Vous en prenez conscience par moments et à d'autres vous êtes dans le déni. Les natifs des 4, 5 mars sont les plus impactés et doivent absolument agir pour se mette des limites ou en mettre à l'autre.