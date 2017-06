L'horoscope du 24 juin 2017

publié le 24/06/2017 à 07:15

Bélier

Même si les planètes en Cancer et la nouvelle Lune alourdissent votre atmosphère, vous ferez des efforts pour que les petits nuages noirs s'éloigneront rapidement. Il est vrai qu'en cette période où le Cancer domine, vous vous faites du souci pour tout et pour rien parce que votre imagination est plus active que jamais et surtout celle qui vous incite à voir les choses en noir. Et si certains natifs sont contrariés par Mars (nés autour du 3 avril), cela ne va pas trop mal pour les autres !

Taureau

Vous continuez à être très soutenu par le zodiaque, quel que soit votre décan. Mais vous allez être un peu encombré par la présence de vos proches ce week-end. D'habitude vous appréciez de les recevoir, mais cela dépend de votre degré de tolérance au désordre et à la négligence de certains. Il est parfois limité et vous êtes content de voir vos proches, mais très rapidement l'énervement vous gagne et vous ne songez qu'à les voir partir.

Gémeaux

La nouvelle Lune occupant votre secteur d'argent, vous vous offrirez ce qui vous fait envie depuis plusieurs jours. A moins que vous ne fassiez un petit bénéfice, mais en période Cancer c'est plutôt la dépense qui prend le dessus. Sauf un ascendant Vierge, qui vous rendrait plus économe que ne l'est le Gémeaux... D'une manière ou d'une autre, jusqu'à demain soir, évitez de trop vous laisser aller sur les dépenses car avec les magasins sont ouverts le dimanche dans les grandes villes...

Cancer

Les astres vous ordonnent le repos et surtout celui de l'esprit. Evitez de tourner en rond dans votre tête, ça peut attendre lundi, d'ici là bullez et oubliez tout le reste. Non pas que vous ayez d'insolubles problèmes, mais il arrive souvent que pendant votre période anniversaire, tout soit exagéré sans que vous le vouliez ; vous voyez les choses pires qu'elles ne sont, la faute à votre imagination débridée. Cela dit certains ont une décision à prendre ou quelque chose à mettre en route rapidement...

Lion

Un week-end un peu ennuyeux parce que vous donnerez beaucoup de place à votre imaginaire et que les images qu'il produira ne seront pas très positives. Cependant, la nouvelle Lune pourrait être très favorable à tout ce que vous êtes capable de créer ou vivre dans votre tête sans vous préoccuper de la réalité. Et c'est une bonne chose pour vous que de laisser votre esprit vagabonder. Si vous êtes un artiste, un amoureux des arts, vous serez en phase...

Vierge

Changez de logiciel aujourd'hui, vous avez besoin de nouveauté, de voir d'autres gens ou d'imaginer la situation sous un autre angle. La nouvelle Lune vous y autorise. Votre sens du devoir est tellement développé, que vous ne vous accordez pas beaucoup de temps pour laisser vagabonder votre imagination et rêver. Mais, avec la nouvelle Lune d'aujourd'hui, vous aurez besoin de vous projeter ailleurs que dans le présent et de vous sentir plus libre de tout imaginer.

Balance

Tout n'est pas nickel, c'est ce que dit la nouvelle Lune, mais vous prendrez les choses en main avec courage et ténacité. On ne pourra pas vous reprocher de paresser. D'ailleurs, ce n'est pas trop dans votre nature, mais cela dépend beaucoup de votre ascendant. S'il est en Taureau par exemple, ce n'est pas que vous serez paresseux, mais il vous faudra un temps fou pour vous mettre au boulot et pour le terminer. Votre plaisir, vos désirs, passant avant tout !

Scorpion

Vous viserez, vous tirerez et vous ferez mouche. Mais ce sont les mots qui seront vos armes, natif d'octobre. Attention, vous pourriez mettre l'autre mal à l'aise, ou pire lui infliger une petite blessure narcissique, surtout si vous moquez son physique ou son attitude. La plupart du temps, vous ne cherchez qu'à être drôle, on le sait, et vous ne vous rendez pas compte de ce que cela provoque chez l'autre. Pourtant, vous êtes plutôt empathique de nature, c'est là où on aperçoit une partie de votre complexité.

Sagittaire

Essayez de rester zen avec vos proches, écoutez-les et montrez que vous vous intéressez à eux. Né autour du 6 décembre, ils ont l'impression que vous les fuyez, ou que vous vous réfugiez dans un monde dont ils n'ont pas les clés. C'est une des interprétations que l'on peut donner à la rivalité entre votre Soleil et Neptune, mais il y en a bien d'autres... Des doutes sur vos origines, par exemple, ou un parent qui est en train de partir doucement, d'être là sans être là.

Capricorne

Au lieu de tout gérer et tout exécuter vous-même comme vous le faites souvent, demandez à vos proches de participer aux tâches que vous vous êtes fixées aujourd'hui, histoire d'en avoir moins sur les épaules pendant le week-end. Il est rare que vous ne fassiez pas les choses vous-même : est-ce parce que vous avez peur qu'elles soient mal faites, donc un manque de confiance en l'autre, ou est-ce le besoin de vous sentir aux responsabilités, un besoin parfois constitutif chez le Capricorne ?

Verseau

Une fin de semaine plutôt studieuse, la nouvelle Lune indique que vous serez obligé de travailler, mais cela peut autant être chez vous qu'au bureau. Allez, courage ! Ce n'est pas que vous n'aimez pas travailler, mais il est possible que cette nouvelle Lune, située dans le secteur qui gère à la fois le travail et la forme, vous voit un peu affaibli, ou victime d'une indigestion, par exemple. Rien d'ennuyeux, juste de quoi vous contrarier provisoirement et ne pas vous donner envie de travailler !

Poissons

Cette nouvelle Lune vous met au centre de l'attention, probablement parce que vous aurez un petit truc en plus qui attirera le regard. Vous serez très séduisant ! Mais il est possible aussi que vous ayez des activités amusantes, comme d'aller au cinéma, de regarder un bon film à la TV, ou encore faire des choses avec vos enfants. Mais ce qui dominera tout, et parfois sans que vous en soyez conscient, ce sera votre besoin de plaire et de vous faire aimer de tous !