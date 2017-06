L'horoscope du 25 juin 2017

publié le 25/06/2017 à 06:45

Bélier

Vous aussi, 2e décan, vous pourriez avoir subi cette orageuse dissonance Mars/Jupiter qui se termine, non sans vous avoir probablement beaucoup indigné. Surtout si vous êtes né autour des 3, 4, 5 avril : on vous a fait un coup bas auquel vous n'étiez pas préparé ; d'ailleurs vous n'auriez jamais pensé qu'on puisse vous faire ça ! Cela dit, les choses sont peut-être moins ennuyeuses qu'il n'y paraît, surtout que vous avez déjà vécu une situation semblable au dernier trimestre 2016.

Taureau

Apparemment, aucun souci en ce dimanche, la journée sera remplie d'activités dont la lenteur vous ravira parce qu'elle sera en phase avec vos rythmes intérieurs. Vous détestez vous presser, faire les choses trop vite et sous la pression est un non-sens pour vous et vous l'évitez autant que possible. Cela dit, avec les prochains aspects d'Uranus (dont nous avons déjà parlé) ceux d'avril pourraient déjà vivre dans une forme de stress imposé par votre hiérarchie.

Gémeaux

Vous devez profiter de la période Cancer non pour dépenser vos sous, mais pour récupérer et vous remettre en selle. Dans le boulot, ou alors côté forme/santé. Et il est vrai que vous avez du plaisir à dépenser votre argent et que le plaisir est souvent le meilleur des médicaments. La période Cancer devrait vous en donner, mais vous pouvez peut-être faire l'effort d'aller le chercher ailleurs que dans la dépense : dépenser est un plaisir sur le moment et un gros déplaisir après...

Cancer

Exacte aujourd'hui, une dissonance Mars/Jupiter a pu vous faire crier à l'injustice 2e décan, mais c'est la réédition d'une situation datant du dernier trimestre 2016. C'est peut-être le même problème - comme cela peut être différent mais toujours avec cette notion de colère profonde et d'injustice. Les natifs des 5, 6, 7 juillet étant les plus sensibles à l'orageuse conjoncture. Elle est compensée par un bon aspect Mars/Neptune qui vous donne une totale confiance dans vos décisions.

Lion

C'est arrivé près de chez vous, autour de vous, mais les foudres jupitériennes ne se sont pas abattues sur vous. Vous avez même peut-être du soutenir quelqu'un. Spectateur d'une injustice, ou de quelque chose d'un peu violent, vous ne pouviez pas faire autrement que de proposer votre aide ou en tout cas d'essayer de trouver le moyen d'aider, même si votre champ d'action était limité. Cependant, certains d'entre vous ont pu avoir un problème de santé passager.

Vierge

Peu sensible à l'aspect du jour, vous pourriez bien être séduit par un ou une parfaite inconnue 3e décan, ou quelqu'un dont les opinions diffèrent des vôtres. Etre séduit ne veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, d'autant plus que vous avez souvent des difficultés à faire le premier pas (sauf ascendant Bélier, voire Lion, ou Mars à l'ascendant). En tout cas vous allez pouvoir profiter des douceurs vénusiennes jusqu'au 5 juillet (un départ en vacances ?).

Balance

La dissonance Mars/Jupiter ne vous a probablement pas raté, 2e décan, et aujourd'hui encore vous en êtes à tout faire pour prouver que vous êtes de bonne foi. Quel que soit le problème, surtout si vous êtes né autour des 6, 7, 8 octobre, vous vous sentez injustement traité, voire accusé à tort. Mais c'est à vous de prouver que vous n'avez rien fait ou que vos intentions étaient bonnes. Cela dit, le même genre de problème s'est produit au dernier trimestre 2016.

Scorpion

La plupart des planètes étant bien alignées, vous passerez certainement un très bon dimanche où le rêve, le voyage, la distance seront bons pour votre moral. Non pas qu'il soit mauvais en ce moment : les planètes en Cancer dopent au contraire votre optimisme, mais comme toujours il est à éclipses et de temps en temps vous êtes un peu trop réaliste parce que justement, vous ne rêvez pas assez. La capacité à rêver (en restant dans certaines limites) est une des clés du bien-être.

Sagittaire

Encore dans l'ambiance de la nouvelle Lune, vous risquez d'être un peu trop sûr de vous et de vos opinions. Laissez une petite place au doute, s'il vous plaît. Cela donnera à vos proches la possibilité de discuter avec vous sans que vous leur opposiez vos idées comme des certitudes inébranlables, ce qui annulerait toute possibilité de réel échange. 2e décan, votre météo du jour (et des précédents) pourrait être encore un peu orageuse.

Capricorne

Vous n'êtes pas très gâté par la conjoncture, en particulier 2e décan, et si on vous a attaqué, ne vous justifiez surtout pas sans bien préparer votre riposte auparavant. Vous risqueriez de vous laisser emporter par l'émotion, ce qui n'est pas votre genre, mais vous avez quand même des limites ! Et il se pourrait que quelqu'un les ait dépassées en vous chargeant à tort d'une responsabilité qui n'était pas la vôtre. Mais vous avez les moyens de vous défendre.

Verseau

Un dimanche peu palpitant, voire routinier. Vous aurez des choses très ennuyeuses à faire, comme de trier, classer, ranger vos affaires ou mettre la paperasserie à jour. Tout ce que vous détestez et remettez le plus souvent au lendemain... Si seulement vous pouvez déléguer ! Seul le 3e décan, détenteur à présent de quelques influx vénusiens pourrait avoir le plaisir d'une réunion amicale ou familiale. Mais cela ne le dispensera pas des mises en ordre à faire à la maison.

Poissons

Rien à craindre de la conjoncture aujourd'hui, au contraire elle vous fait rayonner et attire les regards sur vous, surtout 3e décan. Vous semblez plaire à quelqu'un, et c'est la cerise sur le gâteau qui vous met le coeur en joie. Mais les autres décans n'ont pas grand-chose à envier au 3e (qui reçoit des influx de Vénus qu'eux ne reçoivent pas). 1er décan, ce sont vos échanges qui sont plus faciles, plus fluides et 2e décan, c'est votre énergie qui est décuplée par les influx martiens.