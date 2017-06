L'horoscope du 23 juin 2017

publié le 23/06/2017 à 06:19

Bélier

2e décan vous êtes à la peine à cause d'un désaccord entre vous et vous, suite à une décision prise et qui n'est pas la bonne. Mais vous préféreriez accuser les autres ! Et cela, pour ne pas être en colère contre vous... En conséquence, vous vous trouverez un bouc émissaire, quelqu'un à qui faire porter le chapeau. Mais cela ne servira pas à grand-chose, sauf à vous soulager sur le moment. Parce que, dans le fond, vous savez très bien que vous avez mal fait ou mal décidé.

Taureau

Vénus et Pluton vous font un joli cadeau, natif du 2e décan. Leur alliance du jour décuple votre pouvoir érotique et il sera difficile de résister à votre magnétisme. Si vous êtes à deux, vous pouvez être assuré de passer un bon moment sous la couette, et si vous êtes célibataire vous trouverez peut-être quelqu'un avec qui " conclure " et qui manifestera son plaisir d'être avec vous en se pliant à tous vos désirs. L'inverse pouvant également être vrai.

Gémeaux

Vous aimez bien jouer les naïfs, n'est-ce pas ? C'est une manière assez maligne de piéger les autres parce qu'ils sont instinctivement moins méfiants face à vous. Et comme, en fait, c'est un jeu pour vous et que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, vous êtes souvent gagnant... L'ennui, comme aujourd'hui, c'est qu'on peut vous dévoiler assez facilement, surtout quand vous avez affaire à un autre Gémeaux ou à une Vierge, qui savent exactement comment vous fonctionnez.

Cancer

Vous avez la vedette en ce moment, tout vous réussit 1er, 2e décans. Et même le 3e décan trouvera la paix car il pourra se changer les idées grâce à ses amis. Une petite fête au programme peut-être ? Mais votre propre créativité peut aussi être accentuée et vous aurez des idées nouvelles ou ferez des projets. Quoi qu'il en soit, vous aurez la tête occupée à autre chose et la situation qui vous préoccupe passera au second plan (surtout né après le 15 juillet).

Lion

Vous qui détestez donner une mauvaise image de vous, vous aurez des efforts à faire pour cacher aux autres que tout n'est pas aussi rose que vous voulez le faire croire. Les apparences comptent beaucoup à vos yeux et vous préférez jouer la comédie, faire comme si tout allait bien, que d'avouer que vous avez mal quelque part ou que vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose. En période Cancer, il est rare que vous ayez d'éclatantes réussites. C'est plutôt un temps de préparation !

Vierge

1er et 2e décans la période Cancer sera favorable à vos projets et à votre avenir en général, et même le 3e aura des ouvertures alors que rien ne va comme il veut. C'est la faute de Saturne, qui n'est pas en bonne position depuis des mois, ce qui est un indicateur d'insatisfaction, de mécontentement profond, et même parfois d'épreuve un peu difficile à traverser mais qui est due à une négligence de votre part, ou est une conséquence de l'un de vos comportements.

Balance

C'est un peu rude en ce moment pour le 2e décan, qui reçoit des ordres contradictoires ou doit effectuer un travail trop chronophage à son goût. La faute en revient à une mésentente entre Mars et leur Soleil (né autour du 6 octobre aujourd'hui, du 7 demain et ainsi de suite). Mars est une planète d'autorité mais aussi de volonté, et il n'est pas impossible que vous ayez souvent à solliciter la vôtre en ce moment. Et si ce n'est pas dans le travail, c'est en famille qu'il faut être ferme.

Scorpion

3e décan, Vénus sera bientôt face à vous, elle se manifeste à partir d'aujourd'hui en vous invitant à harmoniser vos relations, à être gentil et attentionné avec autrui. Vous sentirez très bien où est votre intérêt et ça ne sera pas de mettre l'autre ou les autres mal à l'aise, bien au contraire. Quant au 1er et au 2e décan, tout va comme sur des roulettes, le 2e décan disposant d'une belle énergie et d'une volonté sans faille. Mais ne soyez pas rigide non plus...

Sagittaire

Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti des tourments saturniens, mais ça se calme car la planète recule, avant de reprendre son envol vers un autre signe, le Capricorne. En effet, elle fera son entrée dans ce signe en décembre, et là attention : c'est SON signe, celui où elle est le plus à l'aise. Allons-nous entrer dans une période de rigueur budgétaire ? C'est bien possible. Mais Saturne sera en phase avec Uranus et tout cela ira dans le sens d'une révolution et évolution économique.

Capricorne

2e décan, en dépit des tourments que Pluton vous inflige, cette journée sera la plus agréable de la semaine parce que vous aurez un sentiment d'accomplissement. Enfin, cela ne concerne pas tout le décan, mais surtout ceux qui sont nés après le 5 janvier et qui passent par des moments de doute ou par des crises parfois pénibles. Toutefois, ça ne sera pas le cas aujourd'hui et vous aurez l'impression de récupérer un peu de confiance en vous, ou d'autorité et de contrôle sur votre vie.

Verseau

Vous êtes de ceux qui aiment diriger un clan et qui ont aussi un réseau amical ou professionnel conséquent. Vous pourriez en tirer profit aujourd'hui, 3e décan. Etre redevable à l'un de vos amis ou alliés ne vous ennuiera pas du tout car vous savez renvoyer l'ascenseur quand l'occasion se présente. Il est rare qu'on puisse vous reprocher d'être ingrat ou de laisser tomber ceux que vous pourriez aider. En fait, c'est votre mission et vous la remplissez bien la plupart du temps.

Poissons

2e décan, né vers les 8, 9 mars, l'entente Lune/Vénus/Pluton sera une sorte de potion magique, voire érotique. Profitez-en, ça ne durera que le temps que dure le désir. C'est-à-dire qu'il s'enfuit dès qu'il est satisfait... Né avant ces dates, un bon aspect de Mars vous autorise à faire un coup d'éclat, quelque chose qui attirera l'attention sur vous, même si vous êtes affreusement timide. Vous croirez davantage en vous et cela vous donnera le courage nécessaire (né autour du 3 mars).