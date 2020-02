L'horoscope du 27 février 2020

publié le 27/02/2020 à 05:30

Bélier

Ce n'est pas la journée la plus cool de la semaine, 3e décan. Vous serez excessif dans ce que vous ferez, cela aura un effet négatif et vous ne comprendrez pas pourquoi. C'est-à-dire que vous risquez d'indisposer les personnes qui seront en contact avec vous par vos attitudes. La solution : vous canaliser et surveiller vos impulsions de manière à ce que vos comportements ne soient pas un frein, ou n'agissent pas de façon négative contre vous.

Taureau

Vous qui êtes adepte de la simplicité, la conjoncture est compliquée, le monde est compliqué et cela vous donne envie de l'ignorer, de vous replier sur vous-même. Cela ne vous empêchera pas de réfléchir, la situation s'y prête et vous avez besoin de vous faire une opinion plus précise des choses. Or, on dirait que c'est plutôt chaotique et c'est ce qui vous empêche d'y voir clair. Parlez-en avec des amis, avec des collègues...

Gémeaux

Ce que vous projetez de faire, à court ou moyen terme, est bloqué ou en tout cas très difficile, il y a des obstacles et en tout premier lieu un obstacle financier, 3e décan. On dirait que vous n'avez pas choisi le bon moment, et c'est peut-être la vie qui vous oblige à attendre et à remettre à plus tard, ou même à annuler certains projets. Né en mai, Saturne a entamé une harmonie avec vous ; votre progression est lente, mais elle est assurée : le temps est avec vous.

Cancer

Vous êtes tous un peu mal servis en ce moment, mais ce n'est qu'un moment. 1er décan ça se calmera la semaine prochaine, mais 3e décan un problème relationnel perdure. Et il y en a malheureusement pour quelque temps car vous avez affaire à une opposition de Pluton, dont nous avons déjà parlé, et si vous avez pris conscience du problème (conjoint, parent, ami), vous n'avez probablement pas les cartes en main pour le régler.

Lion

Vous serez un des rares signes à bénéficier de la rencontre Lune/Vénus en Bélier, et il se peut que vous profitiez d'une journée où tout vous semblera réjouissant, 3e décan. Cependant, certains (selon leur ascendant) seront sensibles à la dissonance de cette conjonction Lune/Vénus avec Pluton ; c'est-à-dire que vous pourriez avoir des raisons de vous réjouir (invitation, fête, etc.), mais des circonstances extérieures pourraient gâcher votre joie.

Vierge

3ème décan, on pourrait enfin vous rembourser ce qui vous est dû, mais vu la conjoncture il se peut que la somme ne soit pas à la hauteur de ce que vous espériez. On vous avait fait une promesse et elle n'est pas tenue. Vous pourriez aussi, au cours de la journée et grâce à une transaction ou une négociation vous faire un petit bonus mais c'est la même chose, il ne sera pas aussi conséquent que vous auriez pu le penser.

Balance

Lune et Vénus étant en dissonance avec Pluton, 3ème décan, votre partenaire ne sera pas exemplaire aujourd'hui. Il/elle risque de vous énerver en vous privant d'un plaisir. En soi, cela n'a rien d'important, mais vous vous étiez peut-être préparé à passer une bonne soirée à deux, en amoureux, et au dernier moment ça ne se passera pas comme vous l'aviez imaginé. L'autre ne sera pas d'une humeur de rêve, apparemment.

Scorpion

Surtout ne vous fixez pas sur les détails qui clochent, vous en feriez une montagne et elle vous cacherait ce qu'il y a de positif, en particulier dans le domaine du boulot. En effet, il y a une rencontre entre Lune et Vénus dans le secteur qui représente votre travail et votre quotidien, ce qui peut être sympathique, mais les deux seront en dissonance avec votre maître, Pluton, et d'une manière ou d'une autre vous ne verrez que le négatif.

Sagittaire

Vous êtes de ceux pour qui la rencontre Lune/Vénus pourrait être positive, que ce soit pour vos amours ou pour votre argent, mais vous n'en aurez pas assez, comme souvent. Vous auriez voulu plus : plus de démonstrations d'affection, plus de sous, plus de tout. Cela dit si vous avez l'ascendant en Capricorne vous savez canaliser vos excès, mais bon... Vous vous plaisez peut-être comme ça et vous n'avez aucune envie de changer...

Capricorne

3ème décan, vous êtes presque au bout de vos peines, certes il y a encore la dissonance Vénus/Saturne en fin de semaine : juste un moment de découragement et après, le 22 mars, Saturne entrera en Verseau et vous fichera la paix. Restera Pluton, mais avec elle on peut avoir de bonnes surprises ; la sensation de renaître par exemple, de se créer une nouvelle chance et de ne plus être dans la survie, mais dans la vie.

Verseau

Ne soyez pas trop pressé, trop impatient, c'est une journée où vous pourriez faire des bêtises, vous exprimer de travers et dire des choses qui ne seront pas appréciées. Bref, il faut essayer de vous contrôler même si vous avez l'impression que ce que vous allez dire ou écrire va plaire, remettez-le en question on ne sait jamais. Par ailleurs, il pourrait y avoir une bévue, un bug, dans votre relation avec l'un de vos proches ou clients.

Poissons

Tout vous tentera aujourd'hui et parfois en excès : les gourmandises, les achats et les petits câlins. C'est la Lune en Bélier qui donne de l'importance à vos besoins primaires. De plus, vous aurez un sentiment d'urgence, qu'il vous faut une gourmandise ou un câlin tout de suite... Je ne dis pas que vous devez vous contrôler à tout moment, mais ne cédez à vos impulsions que si cela ne risque pas de vous faire du mal, ou si c'est le bon moment.