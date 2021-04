L'horoscope du 27 avril 2021

publié le 27/04/2021 à 05:30

Bélier

Né en mars, il faudrait parvenir à prendre du recul, de la distance aujourd'hui ! Vous avez trop le nez dans le guidon et vous prenez tout au premier degré, quitte à vous mettre en colère pour des bêtises. Il est vrai que, comme beaucoup, vous avez de nombreuses contraintes à respecter, mais que vous en avez ras-le-bol et que, connaissant votre détermination, vous pourriez faire des bêtises. Dites-vous que vous n'êtes pas le seul à éprouver ce que vous éprouvez, et exprimez ce que vous avez sur le coeur, ne le gardez pas pour vous.

Taureau

Après un début de semaine vraiment pas terrible, vous relevez la tête et en beauté ! Toutefois, le Soleil se prépare à rencontrer Uranus chez vous, en dissonance avec Saturne, tout comme les planètes de la semaine dernière. Il est possible que ce soit déjà actif, mais il y a quelque chose en vous qui ne demande qu'à résister et à tirer un trait sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas si facile que ça, il y a des conséquences et vous ne savez pas encore tout à fait lesquelles (2ème décan).

Gémeaux

Il se pourrait que vous ayez une réunion aujourd'hui, en vidéo pour la plupart, et que cela vous fasse du bien de participer. Avant tout, voter signe aime participer, quel que soit l'événement : c'est votre manière à vous de vous sentir exister, d'avoir le sentiment de compter. Cela ne devrait concerner que le 1er décan qui, grâce à Mars en secteur 12 ne la ramènera pas trop. Vous garderez la bonne distance, la bonne réserve, c'est-à-dire que vous ne couperez pas la parole aux autres.

Cancer

Votre priorité en ce moment, ce sont vos projets et aujourd'hui c'est un de vos projets professionnels qui est en question. Il faut vous y investir à fond, 1e décan, et avec Mars qui est chez vous, vous n'aurez pas trop de mal à déployer votre énergie pour obtenir un résultat. En outre, le Soleil allant à la rencontre d'Uranus, vous pourriez trouver une idée originale, ou sortir des sentiers battus pour concrétiser ce projet. 2ème décan, né après le 8 juillet, l'amour, le plaisir, vous sourient.

Lion

Né après le 11 août, vous êtes épargné par les dissonances semble-t-il et vous pourriez obtenir de bons résultats ces jours-ci. Vous devriez être content de vous et le partager autour de vous, avec votre entourage. Sinon, si vous ne pouvez pas en parler, cela n'a pas d'intérêt. Parce que, ce qu'indique le Soleil en Taureau en ce moment, c'est que vous avez besoin d'être valorisé et de vous sentir utile. Or, les planètes semblent être d'accord avec vous, et ce sera bientôt au tour du 3e décan.

Vierge

On change d'ambiance dans le courant de la journée et si vous êtes né en août, vous serez parmi les plus positifs. Quelque chose ou quelqu'un vous fait vibrer et cela ne fait que commencer ! Ce quelque chose peut être un projet sur lequel vous comptez : prendre quelques jours de vacances par exemple, ou tout simplement lâcher prise sur le travail, y être un peu moins impliqué, de manière à recharger vos batteries. Vous les épuisez rapidement en ce moment. Mais ne soyez pas trop brusque avec vos amis.

Balance

Les prochains jours seront très remuants, ils vont vous faire beaucoup réfléchir sur la condition humaine et son degré d'obéissance aux consignes qui sont données. Les uns comprendront qu'on les trouve pesantes, parfois même inadaptées, mais qu'on les respecte, alors que les autres n'auront qu'une envie, les transgresser, de ne pas les respecter car vous estimez qu'elles ne sont pas légitimes. D'ailleurs, beaucoup se sentiront en colère face à des décisions prises sans qu'ils aient été consultés.

Scorpion

Encore une fois, une question d'argent vous soulera car c'est tellement répétitif que cela finit par vous miner le moral. Vous essayez de rester positif, de vous dire que " plaie d'argent n'est pas mortelle ", mais certains natifs du 2ème décan sont au fond du trou depuis un moment. Et c'est reparti dans les prochains jours, comme nous l'indique la conjonction du Soleil et d'Uranus face à vous et en dissonance avec Saturne. Vous n'avez pas du tout votre liberté d'action, tout juste celle de penser.

Sagittaire

La Lune se glisse chez vous cet après-midi et va vous donner envie de faire l'école buissonnière, de ne pas travailler, de profiter de cette journée pour flâner, vous promener, ou faire du sport. Et si vos activités vous le permettent, ou si vous n'êtes pas en confinement, pourquoi pas ? Ceux qui n'habitent pas en ville seront de toute évidence privilégiés par la conjoncture du jour, qui invite au voyage, à l'évasion, à négliger tout ce qui pourrait ressembler à une contrainte. Vous n'envisagerez pas de vous y soumettre !

Capricorne

J'ai été un peu trop optimiste hier en ce qui concerne les natifs de décembre. Pour éprouver les bons influx de Jupiter, qui arrivent, il faut que Mars cesse de s'opposer à vous (1er décan donc) et cela se fera le 10 mai. A partir de cette date, vous serez en quelque sorte libéré d'un devoir d'obéissance qui vous donnait l'impression d'être retombé en enfance et avec Jupiter de votre côté, vous aurez de belles occasions à saisir à travers la possibilité d'ajouter une corde à votre arc ou de faire parler de vous.

Verseau

Évitez de tout anticiper, surtout si vous n'anticipez que du négatif 2ème décan. On sait que vous aimez pouvoir voir loin devant, mais pour que cela vous apporte quelque chose, il faut que vos pensées aillent dans ce qui avance et non dans ce qui recule. Or, en ce moment, vous êtes un peu bloqué et vous ne voyez pas d'issue, alors que vous auriez besoin, justement, de pouvoir vous dire qu'à tel ou tel moment ce sera terminé, que vous pourrez enfin vous sentir plus libre. D'après les astres, cela se fera entre le 23 mai et la mi-août.

Poissons

Franchement, par rapport aux autres signes, vous êtes plutôt bien loti, vous ne pouvez pas dire le contraire, 2ème décan. Des portes vont s'ouvrir ou se sont déjà ouvertes (prévisions écrites le 18 mars) et vous ne pouvez que vous réjouir. Même le 1er décan pourrait avoir une chance insolente grâce à la prochaine arrivée de Jupiter en conjonction avec votre Soleil. C'est réputé très chanceux pour vos objectifs, mais il est vrai que cela dépend beaucoup de ce que fait Jupiter dans votre thème natal.