L'horoscope du 26 février 2020

publié le 26/02/2020 à 05:30

Bélier

Chez vous, la Lune se fâche avec Mars, 1er décan, et vous aurez vous aussi tendance à être trop sensible, trop susceptible et à partir au quart de tour sur tous les sujets. En fait il semble que vous serez un peu excédé par l'attitude d'un parent ou d'un enfant qui vous demande beaucoup, qui " prend " beaucoup et sans qu'il y ait de contrepartie. Vous commencez à être fatigué par cette situation, mais elle ne durera pas, promis.

Taureau

Vous serez encore plus désireux que d'habitude de vous mettre au service d'une bonne cause ou de personnes maltraitées par la vie. Mais on risque de refuser votre aide. Vous aurez peut-être affaire à quelqu'un qui ne veut pas d'assistance... Et même s'il s'agit d'un proche, n'insistez pas, il faut respecter les désirs des autres. Vous pouvez aussi être fâché contre vous-même parce que vous aurez l'impression d'avoir dépassé une limite.

Gémeaux

Vous aurez tendance à vous stresser, probablement un courrier que vous aurez reçu ou une parole que vous interpréterez de manière négative, alors qu'il n'y aura pas lieu. Faites quelques respirations profondes, massez-vous le plexus solaire, cela vous détendra et une fois détendu, vous constaterez que vous vous énervez pour pas grand-chose, voire pour rien. Cela dit, quelqu'un peut vous taquiner et vous ne serez pas d'humeur !

Cancer

Vous aussi serez très sensible à la dissonance Lune/Mars. En fait, un parent ou votre boss se comportera de manière à vous mettre en colère et à ce que vous vous sentiez rejeté. Or c'est un sentiment que tout le monde déteste et vous encore plus que les autres ! C'est toujours difficile émotionnellement pour un Cancer de sentir qu'on le rejette, mais il a aussi toujours tendance à exagérer. Un refus n'est pas forcément un rejet total...

Lion

Vous ne vous sentez pas apprécié par quelqu'un du bureau ces jours-ci. D'abord ça ne va pas durer et ensuite, il semble que vous vous en ficherez totalement aujourd'hui ! A priori, ça ne concerne que le 1er décan (mais les autres peuvent en avoir des échos) et grâce à votre franchise et votre honnêteté vous serez sûr que votre " adversaire " est totalement injuste et n'est finalement que quelqu'un de jaloux et d'envieux.

Vierge

Vraiment, vous n'avez aucune raison de trouver qu'untel ou unetelle fait mieux que vous et que vous êtes nul. Première chose à faire, cesser de vous comparer aux autres ! Vous êtes unique, chacun l'est, et même si vous avez le sentiment de vous fondre dans la masse, vous avez obligatoirement quelque chose qui vous distingue des autres. Et c'est sur ce quelque chose qu'il faut que vous vous appuyiez pour avoir confiance en vous.

Balance

Lune et Mars vous jouent des tours aujourd'hui, surtout né fin septembre. Ne laissez pas les autres avoir la moindre influence sur vous et jouer avec vos émotions, ignorez-les ! Même s'il s'agit de votre chéri/e, le mieux est de ne pas vous laisser envahir par ses états d'âme. Car s'il/elle est en colère par exemple, cela se communiquera forcément à vous : dans la vie quotidienne, vous êtes souvent une véritable éponge émotionnelle.

Scorpion

Vous vous mettrez la pression, ou on vous la mettra afin que vous soyez plus rapide dans votre travail. Vous avez parfois tendance à être un peu... lymphatique. Pas tous les Scorpion mais quand même... Cela peut être une forme de résistance : plus on vous demande quelque chose, plus vous restez immobile ou dans la lenteur, ce qui pousse les autres se mettre dans tous leurs états. Et là, je pense que ça vous amuse beaucoup !

Sagittaire

Si vous le pouviez, vous iriez habiter la 4ème ou la 5ème dimension, juste parce que vous avez envie de dépaysement ou que vous voulez échapper à vos obligations financières. Il est possible que vous ayez quelque chose à payer, 1er décan, on a vu en effet que Mars occupait votre secteur d'argent et dans ce cas il y a toujours quelqu'un pour vous réclamer une somme. A moins que ça ne soit vous qui ayez à réclamer un dû.

Capricorne

C'est le 1er décan qui est concerné par la dissonance Lune/Mars d'aujourd'hui, vous qui contrôlez beaucoup vos émotions, là vous ne pourrez pas, il faudra que ça sorte. Cela peut concerner l'attitude de l'un de vos parents ou d'un enfant, une attitude que vous trouverez peut-être agressive et qui vous mettra en colère. D'habitude vous dominez très bien vos humeurs, mais là vous avez intérêt à dire ce que vous avez sur le coeur.

Verseau

Il suffit qu'on veuille vous inciter à penser d'une manière pour que, automatiquement, votre esprit de contradiction s'exprime et que vous ayez envie de penser le contraire. Vous pouvez aussi le dire ce contraire, un peu comme une provocation, et avec humour en général... Vous aimez remuer les consciences, c'est ce que vous savez le mieux faire quand vous êtes ce genre de Verseau, provocateur. Mais vous n'êtes pas tous comme ça !

Poissons

Vous aurez besoin de vous rendre utile, de faire plaisir autour de vous mais avec une dissonance Lune/Mars on n'appréciera pas vos gentillesses à leur juste mesure. Les gens sont ingrats, vous le savez et d'ailleurs en général vous n'attendez pas grand-chose en retour. Sauf que là vous en voudrez à la personne parce qu'elle (ou il) vous donnera l'impression que tout lui est dû. Probablement l'un de vos enfants adolescents ?