L'horoscope du 24 février 2020

publié le 24/02/2020 à 05:30

Bélier

Né en mars, il faut encore faire avec la dissonance de Mars jusqu'à dimanche. Beaucoup de travail, de responsabilités, peu de temps pour vous et souvent, pour la famille. Pourtant certains d'entre vous sont en vacances ! Oui, mais même en vacances vous penserez au boulot que vous n'avez pas terminé avant de partir et vous pourriez vous en culpabiliser. 3ème décan, une semaine marquée par Vénus et Pluton : gare à la jalousie et à la volonté inconsciente de contrôler l'autre.

Taureau

Il ne semble pas que vous ayez de problème à affronter cette semaine et même si c'était le cas, vous disposez de Mars et d'une opiniâtreté, d'une volonté à toute épreuve. Cela concerne surtout le 1er décan, et ceux qui ont Uranus en conjonction avec leur Soleil, c'est-à-dire à peu près tout le décan. Quelque chose qui vous est imposé pourrait vous révolter et si vous ne pouvez pas agir (Mars) avec force et détermination, vous serez tenté de laisser votre colère éclater.

Gémeaux

Né en mai, vous avez intérêt à ne pas vous étendre dans vos discussions, et surtout à ne pas rester dans le vague avec Mercure rétrograde. Soyez concis et le plus précis possible. Mais il est possible que cela ne soit pas facile, soit à cause de la personne que vous aurez face à vous, soit à cause des consignes qu'on vous aura données. C'est surtout mercredi qu'il faudra être vigilant car le Soleil et Mercure rétrograde se croiseront (né autour des 26, 27, 28 mai en particulier).

Cancer

1er décan, Mars est encore face à vous ces jours-ci, il y a donc un choix à faire ou un petit problème relationnel à régler. On ne sera pas assez bienveillant avec vous. Or, c'est précisément ce dont vous avez besoin en ce moment, période Poissons oblige. En outre, vous avez des droits, pensez-vous, et les autres ou l'autre doivent les respecter. Or il apparaît qu'on vous cherche, qu'on veut que vous mettre en colère. Mais vous pouvez très bien réagir en tournant le dos, ou en restant indifférent.

Lion

3ème décan, vous serez au top toute cette semaine, grâce aux vacances peut-être. Et si vous n'êtes pas en congé, vous aurez quand même le sentiment d'avoir plus d'espace. Vos affaires de coeur devraient bien se porter, certains ayant la possibilité de se lancer dans une petite aventure, ou en tout cas de voir que leur pouvoir de séduction est à son maximum. Mais votre vie professionnelle pourrait aussi vous réjouir, une promotion pouvant être dans l'air.

Vierge

Vous serez sensible à la rétrogradation de Mercure, 1er décan, elle ne vous arrangera pas car vous serez dans l'attente d'une réponse à une demande et vous ne l'aurez pas. Pas pour le moment en tout cas, et il faudra même attendre un certain temps puisque Mercure est rétrograde jusqu'au 10 mars et ne retournera en Poissons (où elle se trouve en ce moment face à vous) que le 16 mars, et vous aurez donc tendance à vous énerver, surtout mercredi qui vient.

Balance

1er décan, né après le 28 septembre, l'un de vos proches va jouer les trouble-fêtes et l'ambiance en famille ne sera pas des plus calmes. Deux, trois jours pour chacun, puis Mars quittera ses positions et ira embêter le 2ème décan. 3ème décan, Vénus est face à vous toute la semaine et en dissonance avec Pluton : vous aurez affaire à de la jalousie, à de l'envie et même peut-être à un partenaire qui fera tout pour vous rendre jaloux et vous tourmenter. Prenez vos distances.

Scorpion

La semaine peut être marquante pour ceux du 3e décan : il y a une dissonance entre Vénus et Pluton qui risque de vous faire croire que votre relation est dans l'impasse. Mais ne vous laissez pas influencer par ce qu'on vous dira, ou par de faux pressentiments. Seuls les actes comptent et vous vous apercevrez rapidement que vous avez mal interprété les choses. Tout rentrera vite dans l'ordre, en particulier si vous êtes né autour des 16 et 17 novembre.

Sagittaire

Le 3ème décan sera en état de grâce avec un bon aspect de Vénus, hélas trop rapide. Mais si vous avez envie de vous faire aimer, vous avez tous les atouts en mains. Vous saurez faire du charme, la plupart des gens y seront sensibles et vous utiliserez vos armes de séduction autant dans votre vie privée que professionnelle, avec toutefois un résultat mitigé mercredi. Vous aurez affaire à quelqu'un qui ne sera pas du tout, et volontairement, sensible à votre séduction.

Capricorne

1er décan, né après le 26 décembre, Mars sera encore conjointe à votre Soleil cette semaine. Soit vous serez trop impatient, nerveux, soit vous aurez de la fièvre. En espérant que ça ne sera pas la grippe... Sur le plan psychologique, il se peut que quelqu'un vous mette très en colère et que vous ayez du mal à ne pas lui en vouloir ! Certains pourraient avoir besoin de revanche, de vengeance, mais laissez la vie s'en charger, n'envoyez pas d'ondes négatives.

Verseau

Une semaine où vous aurez l'impression qu'il faut réfléchir à tout et que même 7 ans de réflexion ne seront pas assez pour vous décider à investir en Bourse ou à faire un achat. Ce doit être important pour que vous réfléchissiez autant ! D'habitude, c'est décidé dans la minute, vous ne perdez pas votre temps à hésiter. Mais la période Poissons veut que, par moments, l'incertitude domine, de même que le doute, face à vos intuitions pourtant très bonnes.

Poissons

1er décan vous êtes dans le viseur avec la rétrogradation de Mercure chez vous. Donc rien ne marche, personne ne répond à vos questions et vos colis n'arrivent pas. Ou les lettres et documents que vous attendez, etc. Typique de Mercure rétrograde... Les infos, les nouvelles sont également à remettre en question, les vérités n'étant pas dites franchement, quand elles ne sont pas cachées. Seule Mars vous regarde avec amitié et vous aide à réaliser l'un de vos projets ou espoirs.