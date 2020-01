L'horoscope du 21 janvier 2020

publié le 21/01/2020 à 05:30

Bélier

Si plusieurs planètes sont positives et vous voient enthousiaste, Jupiter en Capricorne vous tempère et c'est tant mieux. Vous vous emballez trop vite en période Verseau, vous ne réfléchissez même pas, vous rebondissez sur les idées, les concepts, tout vous paraît génial et faisable, alors qu'il y a parfois beaucoup d'utopies avec ce signe. Donc, merci à Jupiter (2ème décan) qui joue un peu les garde-fous et vous incite à garder les pieds sur terre.

Taureau

2ème décan, avec Jupiter l'espoir de gagner une affaire se fait plus concret, mais vous restez méfiant. Vous n'êtes pas comme le Bélier, vous avez besoin de preuves tangibles. Il est vrai que Jupiter est extrêmement bien placée et que vous pouvez très bien conclure quelque chose qui vous rapportera gros. Il se peut que la justice soit mêlée à cette affaire et que celle-ci vous donne gain de cause, vous ouvrant ainsi des perspectives.

Gémeaux

Vous aurez l'impression d'être entouré de personnes qui ne sont jamais contentes et qui ne font que râler, 2ème décan. Heureusement, vous avez une bonne dose d'humour et vous saurez mettre ces personnes à distance. Et si vous ne le pouvez pas, ce sera à vous de vous mettre à l'écart afin de ne pas subir leur mauvaise humeur. 1er décan, né fin mai, vous pourriez avoir un important rendez-vous, ou vous intéresser à une information.

Cancer

Jupiter s'oppose à vous 2ème décan, mais son harmonie avec Neptune en fait un aspect très positif, qui pourrait vous connecter à quelqu'un que vous trouverez fascinant. C'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite ou que vous allez faire, et ce sera quelque chose de marquant. A moins que vous ne soyez en procès, ou dans une procédure administrative et que la chance soit de votre côté alors que vous n'y croyiez pas

Lion

Vous aussi, vous ne serez pas à l'aise jusqu'à la nouvelle Lune, votre vision de l'avenir risque d'être anxiogène, votre situation étant en train, encore une fois, de bouger, d'évoluer et pas dans le bon sens, selon vous. Cependant, on peut penser que vous avez une vision un peu catastrophiste, exagérée, de ce qui se passe actuellement, que ce soit au sein de votre entreprise ou dans le monde en général. Ne vous laissez pas influencer par ceux dont l'intérêt est de vous faire peur.

Vierge

Certes, vous avez beaucoup d'efforts à faire en ce moment, 2ème décan, mais vous en êtes récompensé ; vous constatez qu'on vous fait de plus en plus confiance. Que votre réputation prend du galon dans le métier que vous exercez et que vous ne devez ce qui vous arrive qu'à vous-même, qu'à votre travail acharné et à votre persévérance. D'ici peu, vous aurez moins d'efforts à faire, tout sera plus simple.

Balance

La famille, les enfants et la façon dont vous vous en occupez prennent beaucoup trop de place par rapport à votre travail. Essayez de mieux compartimenter votre quotidien. C'est une question d'organisation, mais on a l'impression que vous vous laissez un peu déborder et que vous culpabilisez si vous ne donnez pas tout à la famille ; ce qui vous place, vous, au second plan. Or, même si vous pensez le contraire, ça doit être vous en premier.

Scorpion

Jupiter vient d'entrer en connexion avec Neptune, une excellente conjoncture pour votre 2ème décan. Vous avez de la chance en ce moment et cela va durer à peu près un mois. Profitez-en pour diversifier vos activités, ajouter une corde à votre arc, et même s'il faut travailler davantage vous n'aurez pas à le regretter. Mais cela peut aussi venir d'une proposition qu'on vous a faite ou qu'on va vous faire très prochainement.

Sagittaire

2ème décan, Mars est chez vous, vous êtes tout feu, tout flamme et heureusement que Jupiter est en bon aspect avec Mars sinon vous partiriez un peu dans tous les sens. On sait que vous êtes rapide à la détente, que vous partez au quart de tour et parfois avec un idéalisme qui vous empêche de voir clair. Aussi ne refusez pas les petits obstacles que Jupiter place sur votre chemin, ils ne peuvent qu'accentuer votre bon sens.

Capricorne

Vous avez une ou des opportunités à saisir, mais allez savoir pourquoi, vous doutez. Vous fouillez pour savoir ce qui se cache derrière, mais rassurez-vous, il n'y a pas de loup. Cela concerne surtout ceux du 2ème décan qui reçoivent Jupiter, laquelle est en bon aspect avec Neptune. On pourrait penser que cette opportunité, si elle se concrétise rapidement, pourrait vous rapporter une belle somme. Et c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu.

Verseau

1er décan, jusqu'à la nouvelle Lune de vendredi, vous ne serez pas tout à fait vous-même, il y a probablement un excès de stress, des tensions intérieures à gérer. Mais vous êtes tout à fait capable de vous canaliser, par exemple grâce à des respirations profondes, qui sont indiquées en cas d'angoisses, ainsi qu'un massage du plexus solaire ; cela vous détend et c'est ce dont vous avez besoin parce que la conjoncture vous crispe.

Poissons

Jupiter règne et si vous êtes du 2ème décan, né début mars, vous recevez des influx propices à la chance et au hasard, auquel nul vainqueur ne croit, d'après ce qu'a écrit Nietzsche. Quant à Victor Hugo, il a dit : "Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard." Vous pourriez être talentueux aujourd'hui, l'important étant que vous vous fassiez confiance, que vous ne doutiez pas de ce dont vous êtes capable. On pourrait vous aider à croire en vous.