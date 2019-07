L'horoscope du 18 juillet 2019

publié le 18/07/2019 à 05:41

Bélier

Vous allez apprécier le bon aspect que Mars vous envoie, 2e décan : tout ce que vous ferez sera créatif et source de plaisir. Autant en vacances qu'au boulot. Simplement, avec Mars on a toujours envie d'accélérer, de brûler les étapes : ne vous lancez dans rien sans avoir estimé les possibles risques et l'investissement énergétique que cela va vous demander. Mais vous avez de belles chances de voir une opportunité se concrétiser très bientôt.

Taureau

En ce qui vous concerne, Mars ne sera pas votre meilleur atout pendant quelques jours, 2e décan. Vous risquez d'être un peu trop brusque avec vos proches. Ce n'est pas dans vos habitudes, aussi les autres seront-ils surpris de votre attitude. Mais elle peut s'expliquer : les uns se seront fait mal quelque part et la douleur peut rendre un peu agressif, les autres auront été vexés et le manifesteront en se montrant légèrement querelleurs, un comble pour le doux Taureau !

Gémeaux

La rétrogradation de Mercure est un peu ennuyeuse pour les natifs de mai, on vous a fait une proposition, une promesse, et maintenant on vous fait mariner. C'est toujours le cas quand Mercure rétrograde, il ne faut jamais se fier aux paroles des autres pendant ces périodes. L'actuelle rétrogradation a commencé le 8 juillet et si la proposition a eu lieu autour de cette date, vous allez devoir patienter jusqu'à mi-août pour obtenir une réponse, ou en tout cas avoir des nouvelles.

Cancer

Vénus a enfin dépassé Saturne, vous allez bizarrement passer d'une sensation que personne ne vous aime au profit de sentiments positifs envers tout le monde ! Cela va en effet d'un extrême à l'autre puisque Vénus va vers une harmonie avec Neptune, qui va toucher la fin du 2e décan (né autour du 11 juillet), une configuration très généreuse en bons sentiments. Mais il faudra veiller, pour certains, à ne pas prendre vos désirs pour une réalité.

Lion

2ème décan, Mars entre chez vous et semble muni de bonnes intentions grâce à son harmonie avec Jupiter. Vous allez faire quelque chose dont vous serez fier. Certes, Jupiter rétrograde et on ne sait jamais, cela peut être pour le mois d'août, mais en tout cas vous serez dans d'excellentes dispositions pour entreprendre quelque chose qui aura un bon impact sur votre image, voire votre renommée. 1er décan, vous serez moins " remué " qu'hier.

Vierge

Mercure, votre maître, est rétrograde et retourne en Cancer, dans son 3e décan. Une idée, un projet vont certainement être plus lents à mettre en place. En tout cas jusqu'au 1er août, où Mercure reprendra une marche directe, vous attendrez que quelque chose se concrétise ou qu'on apporte une réponse à une question (3ème décan, donc). Par ailleurs, né autour du 11 septembre, un bon aspect entre Vénus et Neptune pourrait vous faire voir l'autre de manière idéalisée : n'oubliez pas que personne n'est parfait.

Balance

Vous allez recevoir de positifs et toniques influx de Mars, 2e décan. Vous pourriez avoir la chance de voir l'un de vos projets se développer plus vite que prévu. Même si Jupiter est rétrograde jusqu'en août, l'aspect qu'elle forme avec Mars peut la booster et donc booster vos affaires. Maintenant, vous pouvez aussi avoir un projet de vacances qui vous excite parce que vous avez prévu d'aller dans un endroit qui vous plaît beaucoup et que peut-être vous ne connaissez pas encore.

Scorpion

2e décan, vous ne serez pas de très bonne humeur pendant quelques jours, peut-être parce qu'on vous fera trop travailler ou qu'on vous refusera quelque chose. Mars vient d'entrer dans le 2ème décan du Lion, en regard de votre 2ème décan, et cela peut aussi créer un conflit avec un parent, ou un supérieur si vous travaillez. Sans pour autant vous écraser, essayez de ne pas souffler sur les braises en accusant la personne d'être responsable du problème. Prenez votre part.

Sagittaire

Bonne ambiance pour le 2e décan, grâce aux bons influx de Mars depuis votre secteur des voyages. Pour une fois vous ne ferez pas vos valises au dernier moment. Mais, dans un autre registre, il se peut que vous ayez à défendre vos idées et opinions face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Dans ce cas, écoutez-le/la sans l'interrompre, dans un premier temps, et développez vos arguments par la suite. Donnez l'impression à l'autre que vous respectez sa parole, même si...

Capricorne

Un joli aspect entre Vénus et Neptune est un important facteur de détente pour ceux du 2ème décan ; vous êtes en train de passer de la rigidité à plus de souplesse. C'est un peu schématique comme interprétation mais ça résume bien votre évolution de ces derniers mois : Neptune envoie de bons influx à votre décan depuis 2017 et vous avez tous, progressivement, été en situation de lâcher prise, d'être un peu moins dans le devoir et l'obligation de résultat.

Verseau

A votre tour 2e décan de recevoir l'opposition de Mars qui risque de créer un rapport de force avec un partenaire, ou de vous imposer un choix à faire. Rien de très contrariant a priori, ni même de très ennuyeux puisque Mars va former un bon aspect avec Jupiter et que vous pourriez même recevoir une proposition à laquelle vous n'aurez pas le temps de réfléchir, quelque chose qui peut vous aider à donner de l'élan à l'un de vos projets. Surtout né autour des 3, 4, 5 février.

Poissons

Pour vous, c'est l'harmonie entre Vénus et Neptune qui sera au premier plan. Vous allez pouvoir séduire tous azimuts, ou vous laisser séduire, natif du 2e décan. En étant tout de même très attentif à ne pas trop idéaliser l'autre et en étant conscient que la fusion ne peut pas être un état permanent, même si vous y aspirez. Avec Neptune, c'est souvent illusion/désillusion, alors ne rêvez pas trop fort si vous ne voulez pas avoir un réveil un peu brusque.