L'horoscope du 13 novembre 2019

publié le 13/11/2019 à 19:07

Bélier

Votre humour sera votre meilleure arme pour séduire, que vous ayez envie de charmer quelqu'un ou de mettre l'un de vos clients dans votre poche. Il s'agira de plaisanter gentiment : surtout évitez d'aller trop loin et de froisser l'ego de votre interlocuteur. Mais vous avez des chances de plaire, c'est sûr, d'autant que Vénus est en bon aspect avec vous, tout comme la Lune. Vos relations avec vos proches (frères, soeurs, cousins) seront en vedette pour certains, avec une question à régler.

Taureau

Vous ne vous sentirez bien aujourd'hui, que si vous pouvez vous rendre utile aux autres. Quelqu'un en particulier aura grand besoin de vos astucieux conseils. Vous êtes souvent de très bon conseil parce que vous êtes pragmatique et que vous voyez tout de suite où est l'intérêt de l'autre et comment l'orienter pour qu'on respecte ses intérêts. Il se peut aussi qu'on vous emprunte une somme ou que ce soit vous qui ayez dans l'idée de demander un crédit.

Gémeaux

La Lune traverse votre 1er décan, soyez raisonnable avec l'argent. Vous aurez envie de vous offrir quelque chose, ou de faire un cadeau, mais réfléchissez bien avant. Envisagez les conséquences sur votre budget du mois, il y a encore plus de 15 jours à tenir, est-ce que vous y arriverez si vous faites cette dépense ? Le problème, qui peut ne pas en être un selon votre thème, c'est que vous n'êtes pas très prévoyant et que vous vivez l'instant présent sans penser au futur.

Cancer

Né en juin, vous devez déjà ressentir quelques influx de Jupiter, qui sera face à vous dès le 2 décembre. Votre travail va vous rapporter davantage en 2020. Ou alors vous allez vous associer avec quelqu'un, trouver un partenaire financier qui vous aidera à progresser... Jupiter entre en effet en Capricorne sous les meilleurs auspices puisque la planète sera plus ou moins conjointe à Vénus (Jupiter à 0° du Capricorne et Vénus à 8° de ce même signe) et en bon aspect avec Uranus. Une rencontre peut aussi vous tomber dessus.

Lion

Amitié, solidarité, entraide sont au programme de ce mercredi, où vous pourrez aussi servir de guide, de mentor, à quelques adolescents de votre entourage. La Lune est en Gémeaux, un signe qui représente justement les jeunes adultes ou les adolescents, et elle occupe un secteur qui parle d'entraide... Cela dit, le Gémeaux est aussi un signe/secteur lié à vos projets, et l'un d'entre eux pourrait occuper votre esprit jusqu'à vendredi après-midi.

Vierge

Vos objectifs sont en plein dans votre ligne de mire aujourd'hui et vous avez toutes les chances de les atteindre d'ici la fin de l'année, surtout si vous êtes du 1er décan. Vous allez avoir, et certains ont déjà, de bons influx de Jupiter qui entre bientôt en Capricorne. Son dernier transit dans ce signe date de 2008, année de la crise financière : Jupiter avait démarré son transit en s'opposant à Mars. Cette année, elle entre le 2 décembre en Capricorne et se trouve conjointe à Vénus, c'est de bon augure.

Balance

Vous n'aurez pas trop la tête au boulot aujourd'hui, vous serez facilement distrait par des images de voyage, d'endroits paradisiaques où vous aimeriez aller. Mais c'est très positif ! Plus vous aurez d'agréables et jolies images en tête, mieux vous vous sentirez ; ce qui ne doit cependant pas vous empêcher de vous concentrer sur vos tâches ! Accordez-vous quelques pauses dans la journée où vous pourrez laisser votre imaginaire vagabonder dans de magnifiques endroits.

Scorpion

Bon anniversaire à ceux qui le fêtent ces jours-ci, jusqu'à vendredi la Lune est en Gémeaux et vous promet plusieurs rentrées d'argent dans le courant de 2020. Des sommes qui vous proviendront de sources différentes parce que vous ferez plusieurs petits boulots, alors que certains hériteront... Mais on peut dire aussi que l'année 2020 vous verra d'humeur plus gaie, que vous serez plus ouvert que d'habitude et que les informations et la vie de la cité, vous passionneront davantage.

Sagittaire

Vous serez content de votre journée parce que vous serez en phase avec les autres ou avec votre partenaire. Il se peut aussi qu'on vous propose une participation : à une fête, à une réunion, à un colloque, à un pot... Il y a mille possibilités mais ce qui est sûr, c'est qu'on souhaitera votre présence (1er décan surtout). 2ème décan, je vous conseille encore la prudence, attention à ne pas faire de mauvais choix, basés sur l'illusion, jusqu'à dimanche.

Capricorne

Le travail sera la partie la plus agréable de votre journée, vous vous entendrez bien avec vos collègues ou fournisseurs, 1er décan, et vos méthodes plairont à tous. Ou alors vous vous exprimerez plus que d'habitude, avec une bonne dose d'humour, et vous ferez rire ceux qui vous entourent. A moins que vous ne commentiez l'actualité autour d'un verre et que vous puissiez ainsi exprimer vos idées et opinions sans qu'on vous contredise. 3e décan, vous êtes encore très débordé par votre travail...

Verseau

Vous serez d'humeur joueuse et taquine, mais ce sera votre manière aujourd'hui de vous faire apprécier des autres et de vous imposer davantage dans votre job. Il y en a même qui pourraient voir un de leurs espoirs se concrétiser, ou qui recevront une aide conséquente pour monter un projet. Par ailleurs, Jupiter entrera le 2 décembre en Capricorne où elle favorisera vos finances. Même transit qu'en 2008, mais ce n'était pas un bon cycle pour l'économie (Jupiter opposée Mars). Cette année ce sera bien meilleur car Jupiter sera conjointe à Vénus.

Poissons

Je vous conseille de vous mettre des oeillères jusqu'à dimanche, natif du 2e décan. N'écoutez personne, évitez toute forme de naïveté et ne prenez pas de décision. En tout cas si vous êtes de ceux que la présence de Neptune dans votre décan déstabilise. Toutefois, il est possible que vous connaissiez une belle réussite, que vous ayez la faveur d'importants personnages, mais c'est beaucoup plus rare. Il arrivera aussi que vous vous passionniez pour une religion, une philosophie.