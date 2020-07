L'horoscope du 16 juillet 2020

publié le 16/07/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Des discussions très enflammées, très vives sont au programme 2ème décan, vous allez probablement devoir prendre une décision rapide et dont vous serez plutôt content. Elle vous concerne directement (Mars est chez vous), toutefois cela dépend de sa place dans votre thème natal. Il peut aussi y avoir une grosse polémique à gérer.

Taureau

Tant que vous n'évoquerez pas les questions d'argent, l'ambiance sera excellente aujourd'hui, surtout pour le 1er décan, plus enclin à communiquer, à se confier. Vous avez peut-être vécu des moments difficiles depuis quelques années mais c'est en train de se terminer et c'est même derrière vous si vous êtes né avant le 26 avril.

Gémeaux

1er décan, attention aux dépenses intempestives ou à une gourmandise un peu excessive. D'accord pour vous faire plaisir, mais en conservant le sens de la mesure. La période Cancer peut être marquée par des problèmes digestifs dont vous vous débarrasserez en vous posant des limites, juste le temps de nettoyer votre estomac.

Cancer

Vous pourrez tout dédramatiser grâce à une bonne dose d'humour. En conséquence, si on vous fait des remarques, au lieu de mal réagir, prenez-les à la légère. Renvoyez à votre interlocuteur sa critique en faisant vous-même une critique, mais il faut qu'elle soit drôle, sinon il y aura une escalade. Le rire, le sourire, atténuent toute agressivité.

Lion

On vous caressera dans le sens du poil, probablement pour obtenir quelque chose de vous, 2ème décan. Et ça marchera, vous serez enclin à faire preuve de générosité. Sauf si on veut vous raconter des bobards, vous ne serez pas prêt à les croire... ou alors pour avoir la paix. Mais vous ne serez absolument pas dupe, ce n'est pas votre genre.

Vierge

Il sera question de projets jusqu'à samedi, mais pas forcément les vôtres. Peut-être discuterez-vous de l'orientation que vous souhaitez pour l'un de vos enfants. Mais la conjoncture peut aussi concerner l'un de vos frères et soeurs, voire un ami très proche, à qui vous apporterez votre aide, ou à qui vous aurez quelque chose à demander.

Balance

Une importante discussion est au programme pour ceux de septembre, elle se passera bien ; en revanche, né autour du 3 octobre, on vous mettra les nerfs en pelote. Quelqu'un vous cherche, peut-être votre ami ou conjoint, et vous ne voulez pas entrer en conflit. Du coup vous êtes très tiraillé, parce que vous auriez envie de répliquer.

Scorpion

Vous serez en contact avec l'un de vos amis qui vit loin de vous ou avec qui vous n'aviez pas échangé depuis longtemps. Écoutez ses conseils, ils seront pleins de bon sens. A moins que ça ne soit vous qui lui donniez des conseils. En tout cas, vous vous comprendrez bien tous les deux et vous serez satisfait de l'échange, 1er décan.

Sagittaire

Vous serez un peu ambivalent vis-à-vis d'un proche, vous lui enverrez des signaux contradictoires ou lui tiendrez un discours qui ne sera pas très rationnel. Et l'autre n'y comprendra rien... Mais c'est peut-être ce que vous désirez : cacher vos intentions, faire en sorte qu'on ne lise pas dans vos pensées, qu'on ne vous devine pas.

Capricorne

On reparle de Mars qui est en aspect dynamique avec votre 2ème décan. Utilisez votre énergie pour construire, pour démarrer quelque chose ou pour tourner une page. Le problème, c'est qu'il y a toujours plusieurs interprétations à un aspect et que sans votre thème, comment savoir quelle est la bonne ? Vous pouvez aussi être en colère...

Verseau

2ème décan, pour l'instant les changements imposés par Uranus ne vous affectent pas trop, vous pourriez même imaginer que vous allez en tirer des avantages. Et évidemment vous pouvez être encouragé par ces perspectives qui se profilent. Mais gardez les pieds sur terre et ne croyez pas trop en ces promesses pour l'instant.

Poissons

Un coup de fil, un message texte, une photo retrouvée peut-être... Vous serez de nouveau pris de nostalgie, le passé vous apparaissant comme un paradis perdu. Mais peut-être que vous l'idéalisez beaucoup ? C'est une tendance naturelle chez les Poissons, aussi essayez de rester rationnel face à un imaginaire débordant.