L'horoscope du 15 juillet 2020

publié le 15/07/2020 à 05:30

Bélier

Mars aborde votre 2ème décan aujourd'hui et y restera jusqu'au 5 août. N'hésitez surtout pas à en faire plus que d'habitude, il faut absolument dépenser votre énergie. Sinon, elle se retournera contre vous, vous serez irritable, de mauvais poil et vous vous disputerez avec tout le monde. Est-ce vraiment ce que vous voulez ?

Taureau

3ème décan, vous avez de bons atouts en ce moment, tout vous réussit et ce n'est pas par chance, mais parce que vous avez appris à vous écouter et à vous faire confiance. Rien n'arrive jamais comme par magie, en général les bonnes choses sont méritées et font suite à des changements intérieurs : l'intérieur influence l'extérieur.

Gémeaux

Seuls ceux du 3ème décan nés au début des années 50 n'ont rien à craindre de Neptune, alors que nés en 80, 81 vous êtes dans une situation un peu précaire ces temps-ci. Est-ce l'effet de la crise ? Il se peut que vous ne trouviez pas de travail, ou que votre travail vous ennuie, une situation qui peut être déprimante pour le vrai Gémeaux !

Cancer

Le 3ème décan est au premier plan, il faut que vous fassiez des projets pour lutter contre la morosité que vous procure une situation compliquée sur le plan relationnel. Saturne, Jupiter et Pluton s'opposent à vous et si vous ne réagissez pas, vous allez y laisser des plumes. D'autant plus qu'on cherche à vous enfumer (conjonction Jupiter/Neptune).

Lion

L'opposition du Soleil et de Pluton ne sera pas ressentie par tous, mais si vous y êtes sensible, vous risquez d'être un peu négatif, et pourtant ce n'est pas votre nature. Mais les influx de Pluton et surtout les oppositions invitent à cette négativité, tout en vous laissant le choix puisque c'est une opposition ; vous pouvez zapper ce sentiment.

Vierge

Vous surfez sur la bonne vague si vous êtes né après le 16 septembre, vous êtes valorisé par de bons résultats, mais vous devez veiller à ne pas prendre la grosse tête. Vous avez un bon aspect de Jupiter depuis quelques mois et cela vous donne ou redonne une belle confiance en vous. Mais avec cette planète, on a toujours tendance à trop en faire.

Balance

Né début octobre, si vous n'étiez pas d'accord avec un supérieur ou un parent, vous saurez certainement trouver un terrain d'entente dans le deux prochains jours. Vos talents de diplomate vont aplanir ce différend, et c'est même peut-être déjà fait ! Toutefois, une question d'argent a pu contrarier certains, mais elle s'arrange aussi.

Scorpion

Au contraire d'hier, aucun tension au programme, surtout 3ème décan. Vous êtes favorisé, notamment si vous voulez diversifier vos activités et repartir du bon pied. La crise a certainement beaucoup ralenti vos projets, vos affaires en général, et si ça repart lentement ne soyez pas découragé, ça accélérera entre le 15 et le 30 septembre.

Sagittaire

L'opposition Soleil-Pluton peut à la rigueur avoir une influence sur une histoire d'argent qui traîne depuis longtemps ; vous ne parvenez pas à trouver de solution, 3e décan. Mais, d'abord tout le décan n'est pas concerné et ensuite les choses vont probablement être mises sur la table au dernier trimestre et vous aborderez 2021 plus confiant.

Capricorne

1er décan, né fin décembre, préparez-vous à entendre une information surprenante. En outre, certains pourraient recevoir une visite inattendue le week-end prochain. A moins qu'il n'y ait encore des interdictions de déplacement (prévisions écrites le 6 mai) ; ou alors c'est vous qui vous déplacerez chez un proche, un membre de la famille.

Verseau

Né en janvier, avant le 29, vous avez eu le temps de la réflexion, à moins qu'une négociation n'ait duré plus que prévu, mais tout sera terminé en fin de semaine, voire en début de semaine prochaine. Dans certains cas, la question a pu être réglée la semaine dernière, quelqu'un étant intervenu avec force et sans prendre de gants.

Poissons

Auriez-vous la possibilité de partir en vacances, ou êtes-vous parti déjà le week-end dernier ? Si c'est le cas, vous avez de belles journées devant vous, 1er décan surtout. C'est un peu moins facile pour le 2ème décan, qui a du choix ! Se retrouver en famille, pour la plupart, ou retourner dans un endroit que vous connaissez bien.