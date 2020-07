L'horoscope du 12 juillet 2020

publié le 12/07/2020 à 05:30

Bélier

Dernièrement, vous vous êtes montré très protecteur vis-à-vis de vos proches et surtout de vos enfants, il est temps à présent de leur laisser un peu la bride sur le cou. Surtout s'il s'agit de vos enfants adolescents, l'année a été difficile pour eux comme pour vous...

Taureau

Mercure étant de retour aux affaires, vos propres affaires vont mieux s'en porter, en tout cas 1er décan. A priori ce sont les commerçants qui en profiteront le plus. 1er décan jusqu'au 22, puis ce sera au tour du 2ème décan jusqu'au 30.

Gémeaux

Mercure, gère votre argent et comme elle est de nouveau active, soit vous allez vous dépêcher de le dépenser, soit au contraire vous multiplierez les sources de revenus. Si vous faites partie des commerçants ou des indépendants, on vous sollicitera davantage.

Cancer

Enfin Mercure repart en marche directe dans votre 1er décan, mais elle est encore fâchée avec Mars. L'orage s'éloigne pour vous mais revient pour le 2ème décan. Quoi qu'il en soit, 1er décan, vous allez certainement pouvoir régler un problème.

Lion

2ème décan, Vénus revient au pouvoir jusqu'au 26 juillet, d'ici là vous serez nombreux à avoir un coup de pouce du destin, ou une aide venant d'un allié professionnel. Si vous ne travaillez pas, l'amitié sera au premier plan et vous serez en bonne compagnie.

Vierge

C'est la reprise pour Mercure et pour vous aussi, un projet ou une attente vont pouvoir être concrétisés mais ne soyez pas impatient, le rythme est encore très lent. Mercure, qui gère vos échanges et votre mental restera dans votre 1er décan jusqu'au 22 juillet.

Balance

C'est encore tendu avec votre partenaire ou un proche, mais les choses vont s'inverser d'ici quelques jours, vous pourrez enfin dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Ce que vous n'osiez peut-être pas faire, toujours à cause de cette peur de déplaire.

Scorpion

Même si vous êtes obligé d'élever la voix, ce que vous n'aimez pas faire, vous aurez intérêt à exprimer clairement votre opinion sur un sujet qui a l'air de fâcher. Mercure reprend une marche directe aujourd'hui et que vous ne pouvez plus vous taire.

Sagittaire

Vous attendez peut-être qu'on vous paye une prime, un dédommagement et ça a beaucoup traîné, mais vous serez satisfait avant le 26 juillet au plus tard. Mercure, qui gère les informations, les transports, tout ce qui s'envoie, reprend une marche directe.

Capricorne

Les nouvelles seront bonnes pour ceux du 1er décan, surtout en fin de semaine prochaine. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous fera plaisir, un cadeau du ciel. Il peut s'agir d'un départ en vacances ou alors d'une réussite personnelle valorisante.

Verseau

Pour vous aussi, dans les prochains jours, des nouvelles d'une sorte de combat que vous êtes en train de mener pour vous faire entendre ou comprendre d'un proche. Mais vous avez toujours un important projets en route et des ouvertures pour progresser.

Poissons

Né en février, vous avez enfin pris une décision et même si vous ne l'appliquez pas tout de suite, elle est présente dans votre tête et vous procure du plaisir à l'avance. Cela peut concerner vos enfants et éventuellement les vacances que vous pourriez prendre.