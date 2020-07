L'horoscope du 14 juillet 2020

publié le 14/07/2020 à 05:30

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme beaucoup, vous avez dégusté en février-mars, surtout 3ème décan, et les mêmes aspects ne vont pas tarder à se reformer. Mais là, vous êtes prêt à vous battre. Vous vous êtes préparé en tout cas (vous peut-être, les autorités sûrement) et ce sera mis en évidence à partir du mois d'août quand Mars atteindra votre 3ème décan.

Taureau

Dans votre 2ème décan, la Lune rencontre Uranus, indiquant que vous serez assez stressé aujourd'hui, mais cela ne durera que quelques heures. Et vous pouvez contrôler. En fait, c'est l'inconnu qui est anxiogène pour vous dans la mesure où vous avez besoin justement d'être en terrain connu et de pouvoir perpétuer vos habitudes.

Gémeaux

Même si Vénus est chez vous et vous invite à exprimer vos sentiments, vous serez discret, très discret même sur ce que vous ressentez, par peur de perdre votre liberté. Vous êtes un peu coincé, 2ème décan : d'un côté vous avez des sentiments plutôt forts et de l'autre vous n'avez pas très envie de vous engager. Trouvez un juste milieu !

Cancer

Comme promis hier, une bonne journée s'annonce surtout si vous êtes du 2ème décan. Vous aurez un très agréable sentiment de liberté et une foule de projets en tête. Même si c'est un jour férié, ou si vous partez en vacances, vous penserez à ces projets avec un sentiment d'excitation ; en particulier si vous êtes né autour des 1er, 2, 3 juillet.

Lion

2ème décan, vous avez des amis à qui vous devriez vous confier, ils peuvent être de bon conseil face à une situation qui vous révolte, surtout si vous êtes né début août. Une dissonance d'Uranus, dont nous avons déjà parlé, indique que vous êtes face à des pressions, des tensions qui créent du stress. Et vous n'en avez pas besoin !

Vierge

C'est du tout cuit, la journée est la plus agréable de la semaine, en particulier pour le 2ème décan. Une renouveau est en cours, il peut vous mener plus loin et plus haut. Cela ne fait que commencer, vous avez à peu près deux ans devant vous pour vous épanouir dans un nouveau boulot peut-être, ou dans une prise d'indépendance.

Balance

C'est une semaine un peu compliquée si vous êtes né après le 13 octobre. Un problème familial ou immobilier traîne en longueur et ne se règlera qu'en octobre/novembre. Non sans avoir provoqué une belle crise, autant en août qu'en octobre. Mais je peux vous promettre qu'après vous serez tranquille, seule une certaine rancoeur demeurera.

Scorpion

Ce n'est pas un jour férié pour les disputes et si vous êtes du 2ème décan, il y aura des tensions entre vous et votre partenaire ou vos proches. Mais ce n'est pas nouveau ! Nous en avons déjà parlé, si c'est votre couple qui est remis en question, il est possible que votre partenaire veuille que vous changiez la façon dont vous le ou la traitez.

Sagittaire

Non seulement Vénus vous sourit et vous invite à séduire ou à être séduit, mais Mars est aussi en phase avec vous et vous voit plus ardent et passionné que jamais. Attention, évitez si possible de brûler les étapes si vous avez rencontré quelqu'un ; au contraire, profitez de l'instant présent pour chercher à mieux connaître votre conquête.

Capricorne

Il est question du 3ème décan, moins bien servi que les autres, même si les planètes qui s'y trouvent sont rétrogrades : vous aurez des réminiscences un peu désagréables. En effet, le Soleil en Cancer est face à ces planètes et cela ne peut que vous faire repenser aux difficultés rencontrées en février-mars mais pas forcément liées au virus.

Verseau

Le rebelle qui sommeille en tout Verseau pourrait se réveiller ! 2ème décan, de tous vous serez celui ou celle qui fustigera le plus les valeurs liberticides de notre société. Les nouvelles théories, ou les anciennes, vous sembleront totalement dérisoires, mais demandez-vous quel enjeu personnel se cache derrière ce que vous critiquez.

Poissons

C'est le 3ème décan, ceux nés après le 10 mars, qui est en vedette aujourd'hui. Vous serez fier de ce que vous avez accompli ces derniers mois, vous avez été au top ! Peut-être que comme beaucoup de Poissons vous êtes un soignant, ou quelqu'un qui se dévoue aux autres : l'aide que vous avez pu apporter mérite de la reconnaissance.