L'horoscope du 12 août 2019

publié le 12/08/2019 à 07:19

Bélier

Vous êtes parmi les plus gâtés par la conjoncture, le plaisir, les loisirs sont au rendez-vous, mais il se peut que ce soit la dernière semaine pour vous ! Surtout 1er décan : Mars entre samedi en Vierge (votre planète maîtresse sera dans le secteur du travail) et il est donc possible que vous repreniez le boulot la semaine prochaine. Avec tout de même pas mal de choses positives sur le feu, dont la possibilité de vous débarrasser du frein saturnien. Nous en reparlerons.

Taureau

La nervosité règne cette semaine chez les natifs du 1er décan, alors que c'est le ressentiment qui pourrait être au premier plan pour ceux du 3e décan. D'une manière ou d'une autre vous ne serez pas cool, c'est le moins qu'on puisse dire et vous aurez du mal à contrôler vos réactions. Il vous est conseillé de rester à distance des conflits, de ne pas y mettre votre grain de sel. 1er décan, les choses ne dépendent pas de vous et c'est justement ce qui vous rend anxieux.

Gémeaux

Oscar Wilde a dit : soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. C'est vraiment le meilleur conseil à donner à votre signe qui est réputé pour son côté caméléon. Vous prenez souvent l'apparence de l'autre, c'est-à-dire que vous adoptez ses idées, ses opinions, que vous cherchez à être la représentation parfaite de son idéal. Et ce faisant, vous n'êtes pas vous-même : c'est le défi de votre vie, découvrir qui vous êtes vraiment.

Cancer

Votre quiétude risque d'être perturbée aujourd'hui par la crainte subite mais répétitive qu'on vous aime moins et qu'un choix s'impose à court terme. Cela concerne ceux qui reçoivent l'opposition de Saturne qui s'adresse au 2ème décan, mais vous le savez sûrement puisqu'on en parle depuis des mois. La situation est en passe de s'améliorer puisque Saturne redeviendra directe le 18 septembre et peu à peu vous pourrez régler le problème, ou il s'arrêtera de lui-même.

Lion

Une aussi belle semaine que la précédente, sauf que le 1er décan sera énervé, mais alors vraiment énervé après l'un de ses proches, ou même après lui-même. Mercure qui est entrée hier dans votre signe va être en dissonance avec Uranus toute la semaine : soit c'est vous qui aurez l'esprit de contradiction, soit c'est un proche qui n'arrêtera pas de faire son malin et de vous contredire. Mais vous pouvez aussi changer l'un de vos projets à la dernière minute.

Vierge

Chez vous aussi tout semble être nickel, toutefois Mars entrera samedi dans votre signe et le 1er décan doit déjà se sentir un peu au bord de la crise de nerfs. Il risque d'y avoir du ramdam entre vous et les autres, peut-être parce que vous serez soudain très autoritaire, que vous voudrez décider de tout et que rien ni personne ne vous fera peur. Cela dit c'est une très bonne conjoncture pour démarrer un nouveau boulot et mettre le turbo pour montrer que vous êtes investi.

Balance

Le 3ème décan a la cote cette semaine, Vénus est en phase avec vous et conjointe à Mars. Vous serez la séduction incarnée, si quelqu'un vous plaît, lancez-vous. Mais il peut aussi être question d'amitié et d'une rencontre avec une personne avec qui vous aurez beaucoup d'affinités. La découverte de nouveaux endroits sera aussi au programme et tout ce que vous verrez vous plaira et peut même vous sembler luxueux. 1er décan, une nouvelle vous surprendra entre mardi et jeudi.

Scorpion

1er décan, il va y avoir un petit clash cette semaine, avec un supérieur ou votre conjoint. Surtout ne faites pas de surenchère pour voir jusqu'où ça peut aller. C'est souvent votre façon de faire et cela aboutit à un résultat que vous ne souhaitiez pas... Si vous ne voulez pas faire trop de vagues, ne vous montrez pas provoquant avec l'autre. 3e décan, chez vous aussi il peut y avoir de la dispute, mais ne vous inquiétez pas cela va s'arranger rapidement. Toutefois, vous pouvez aussi avoir un coup de coeur.

Sagittaire

La conjonction Soleil-Vénus vous garantit de passer une semaine de rêve, 3e décan. Mais 1er décan, vous risquez d'être en mauvaise posture en fin de semaine. En effet, Mars entrera en Vierge samedi et vous aurez quelques raisons d'éprouver de la colère... Vous pouvez aussi reprendre le boulot lundi prochain et passer un week-end peu agréable à faire vos valises et prendre le chemin du retour. Vous n'aurez aucune envie de vous remettre au boulot !

Capricorne

Comme tout le monde, vous serez sensible aux bons influx venant du Lion et il est possible qu'un litige ou un conflit prenne fin dans le courant de la semaine. Surtout si vous êtes du 3e décan. Dans certains cas, vous pourriez être tombé sur quelqu'un qui vous attire fortement, mais votre réserve naturelle vous empêchera de faire le premier pas. 1er décan, votre énergie sera au top à partir de samedi. Serait-ce à l'idée de reprendre le boulot ?

Verseau

A part le 1er décan qui pourrait avoir un retournement de situation à gérer, vous vivrez des relations passionnées et intenses, notamment 3e décan. Le Soleil, Vénus et Mars vous font face cette semaine ; il y aura, éventuellement, une dispute retentissante et une réconciliations tout aussi retentissante. Et si vous êtes célibataire, il n'est pas impossible que vous ayez un vrai coup de coeur (amical ?) pour quelqu'un de très différent de vous, que vous admirerez.

Poissons

Le Lion garde la forme et vous aussi aurez la forme et surtout des nerfs d'acier. Toutefois, né en février, l'opposition de Mars peut créer un rapport de force. Vous le sentirez assez rapidement (à partir de jeudi), alors que Mars entrera en Vierge samedi et se trouvera donc face à vous. Vous hésiterez entre vous mettre en colère et ne rien dire, même si vous en avez très envie. Toutefois, il n'est pas exclu que certains soient très hésitants devant un choix à faire.