L'horoscope du 14 février 2020

publié le 14/02/2020 à 05:30

Bélier

Surveillez vos dépenses en cette St Valentin, surtout si vous êtes de ceux qui sont amoureux, vous pourriez décider que l'important c'est le plaisir et pas l'argent. Et vous vous en mordrez les doigts un peu plus tard... Il est vrai qu'avec Vénus chez vous, le plaisir est au premier plan et prend le pas sur tout le reste. Mais Vénus gère aussi l'argent et c'est la raison pour laquelle vous risquez de trop dépenser : pour le plaisir ou pour faire plaisir. Maintenant, si vous n'allez pas trop loin dans l'excès, pourquoi pas ?

Taureau

Vous avez peut-être convié des amis chez vous ou prévu quelque chose de spécial pour la soirée. 1er décan, il se peut qu'un invité ou ce que vous avez prévu soit annulé. Un imprévu de dernière minute, mais vous saurez gérer. Par ailleurs, pour certains, c'est la relation de couple qui posera problème dans la journée, ou même ce soir : une énième dispute avec votre conjoint, dont vous êtes peut-être séparé d'ailleurs. Mais si ce n'est pas le cas, l'ambiance sera électrique.

Gémeaux

Vous aurez du boulot aujourd'hui, même si vous restez chez vous. Des rangements, des tris dans vos affaires ou, peut-être, pour les plus chanceux, boucler les valises. En effet, nous sommes en pleine période de vacances d'hiver et certains pourront s'offrir un petit séjour en montagne (ou ailleurs) car, en tant que Gémeaux, vous aimez les sports de glisse. Bien entendu, vous avez calculé le coût de ces vacances et cela rentre dans votre budget, n'est-ce pas ? Du moins je l'espère.

Cancer

Une journée où les amours et les plaisirs prendront le pas sur les obligations et autres corvées qui vous sont imposées en ce moment. Et ne culpabilisez pas, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous ne penserez pas à vos problèmes pendant un jour ou deux que ça va les aggraver... L'important est que vous vous sentiez bien dans votre peau et c'est possible, en tout cas aujourd'hui et demain. Prenez le parti de ne faire que ce que vous avez vraiment envie de faire...

Lion

Vos humeurs risquent de virer au noir, aussi vous ne serez pas au diapason des autres, de vos proches ou de ceux avec qui vous travaillez. Mais ne reportez rien sur eux, ils ne seront pas responsables de ces humeurs en dents de scie... C'est vous qui aurez un mauvais feeling concernant votre vie professionnelle (1er décan). Mais si vous êtes né autour du 26 juillet, la situation ne serait-elle pas en train de se régler ? Certes il y a encore des tensions, mais elles vont s'apaiser peu à peu.

Vierge

2ème décan, ça y est, Mercure stationne face à vous mais se trouve en bon aspect avec la Lune, vous laissant sur une note positive, même s'il y a un délai à respecter. Vous avez peut-être fait une demande, posé des vacances, ou avez même parfois sollicité une promotion, une augmentation de salaire. Mercure étant immobile et sur le point de rétrograder, il va falloir être patient. Mais comme je vous l'ai dit, elle s'est arrêtée sur une note positive et il en ira de même quand elle repartira en marche directe.

Balance

Vous aurez besoin de vous sentir utile à ceux que vous aimez, mais ne vous épuisez pas non plus pour leur plaisir, surtout s'ils ne sont pas toujours reconnaissants. Vous êtes du genre à tout donner, mais quand même, la relation à l'autre inclut l'échange ; s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de relation. Donc essayez de ne donner aux autres que si vous savez qu'ils sont dans l'échange et qu'ils seront conscients de ce que vous faites pour eux, même s'ils ne le disent pas clairement.

Scorpion

La Lune dans votre signe est associée, entre autres, aux voyages, au dépaysement. Vous allez peut-être jouer la fille de l'air ce week-end pour vous changer les idées. Peut-être même prendrez-vous quelques jours de vacances, ou êtes-vous déjà en vacances... Quoi qu'il en soit, cela vous fera du bien au moral, surtout si vous êtes du 1er décan car un certain problème (relationnel) reviendra vous titiller et vous donner des envies de vengeance, de revanche...

Sagittaire

Vous êtes en pleine préparation d'un événement, une soirée en amoureux peut-être. Toutefois, pour beaucoup, il s'agira de partir en vacances, de vous dépayser. Mais ça n'est pas pour aujourd'hui apparemment, vous aurez plus à préparer les choses qu'à les mettre en acte. Cela dit, vous pourriez aussi être mal fichu ces deux prochains jours, mais cela passera rapidement. Dimanche, vous n'y penserez plus... Toutefois, il est vrai que c'est le jour où Mars quittera enfin votre signe...

Capricorne

2ème décan, vous semblez être sur le point de faire quelque chose d'inédit, qui changera vos habitudes. Peut-être serez-vous inactif pendant quelques jours ? Vous qui êtes parmi les plus gros bosseurs du zodiaque, vous ne direz pas non à quelques jours de vacances, ou à un provisoire lâcher prise... En tout cas les astres vont dans ce sens, alors ne luttez pas contre et laissez-vous un peu aller. Vous verrez que vous serez au top quand vous reprendrez le boulot.

Verseau

Vous serez mécontent, mais sans savoir vraiment pourquoi. Il est possible en fait que vous croisiez des personnes que vous sentirez négatives, jalouses ou envieuses. En tout cas, c'est ce que vous discernerez car vous " capterez " facilement les ondes émises par les autres et vous ne vous tromperez pas. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à quelqu'un, ou si vous ne pouvez pas être vous-même avec cette personne, évitez-là. A moins que ça ne soit votre boss !

Poissons

Une bonne journée pour la plupart d'entre vous, peut-être parce que c'est le week-end et que vous n'avez qu'une envie, ne plus penser au boulot mais plutôt aux loisirs. Il se peut d'ailleurs que vous ayez la possibilité de vous éloigner, de partir chez des amis ou des parents et vous dépayser le temps du week-end. Il est possible aussi que vous prépariez des vacances si vous faites partie de ceux qui seront en congé demain. A moins que vous n'y soyez déjà !