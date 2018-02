Michel Cymes vous explique comment repérer une insuffisance cardiaque

publié le 28/02/2018 à 11:11

1 million de personnes au moins en souffrent mais ne le savent pas. L'insuffisance cardiaque est une maladie répandue, quand le le cœur a du mal à pomper suffisamment de sang ou quand il manque de force pour expulser le sang dans les artères. Les différents organes ne sont alors pas suffisamment bien alimentés en oxygène et cela peut devenir dangereux.



Plus tôt on repère la maladie, mieux c'est. Lorsqu'elle n'est pas traitée, l'insuffisance cardiaque peut dégénérer et toucher des organes vitaux comme le foie et le rein. Sans oublier qu'un cœur qui bat mal, c'est un cœur qui peut s'arrêter.

Il y a des signes qui ne trompent pas : l’essoufflement alors qu'on ne fait pas d'effort, la fatigue, les gonflements dus à la rétention d'eau et de sel, ou encore une prise de poids spectaculaire en quelques jours.

Quand ces symptômes sont associés, il n'y a plus une minute à perdre. Il faut se préparer à quelques examens utiles : échocardiographie, électrocardiogramme et dosage de la BNP, une hormone sécrétée par le cœur. Il faudra ensuite s'imposer une auto-surveillance permanente (poids, alimentation). Le mieux pour prévenir tout risque, s'est de se tenir dès maintenant à une alimentation saine et de se dépenser régulièrement.