et AFP

publié le 03/07/2018 à 18:52

La nouvelle va sans doute faire réagir de nombreux vacanciers de la capitale. Le Conseil de Paris a décidé, mardi 3 juillet, d'expérimenter l’interdiction du tabac dans quatre de ses parcs et jardins. La ville de Strasbourg a déjà pris une décision similaire pour l'ensemble de ses espaces verts.



La capitale va bannir la cigarette dans quatre lieux à choisir sur proposition des maires d'arrondissement. L'expérimentation sera mise en oeuvre dès cet été, a précisé le cabinet de Pénélope Komites, l'adjointe chargée des espaces verts de la mairie de Paris.



Laurence Goldgrab, présidente du groupe Radicaux de Gauche et conseillère du troisième arrondissement, défend cette interdiction pour "lutter contre la banalisation de la cigarette chez les plus jeunes", donner de "l'air frais" aux promeneurs et lutter contre la pollution qu'entraînent les jets de mégots par terre. La cigarette est déjà interdite dans les 500 aires de jeux des parcs parisiens depuis 2015.