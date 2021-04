Drépanocytose : "Cette maladie génétique, on l’ignore", déplore Robert Hue

publié le 06/04/2021 à 19:36

Plusieurs millions de personnes sont atteintes de drépanocytose dans le monde et principalement en Afrique, une maladie génétique très douloureuse, qui tue la moitié des enfants qui en sont atteints avant leurs cinq ans.

"J’ai été profondément touché par une maladie génétique, (…) la première maladie génétique au monde", témoigne l'ancien président du Parti communiste français, Robert Hue, invité sur RTL. Il publie Manifeste pour une maladie oubliée, un ouvrage dédié à cette maladie "que l'on ne connaît pas ici", d'après lui.

"Cette maladie génétique, on l'ignore (…) on l’oublie parce qu'elle n'est pas infectieuse (…) on ne sent pas concerné car on ne risque pas de l’attraper", déplore Robert Hue. Il dénonce même "un problème de prise en compte des maladies dans le monde". Selon lui, "quand on avancera sur ses maladies génétiques, on avancera sur le cancer".