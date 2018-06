Rougeole : "Une épidémie est possible", affirme un spécialiste

publié le 28/06/2018 à 07:46

Faut-il craindre la rougeole ? Un patient de 26 décédé de la maladie, trop faible pour être vacciné et sans doute contaminé par un proche non vacciné. Il s'agit du deuxième décès dû à la rougeole en 2018 après une mère de famille de 32 ans plus tôt dans l'année.



Un autre patient de 17 ans dans le même cas est, lui, entre la vie et la mort ce jeudi 28 juin. Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris, affirme que ces cas auraient pu être évités, notamment "si il y avait une couverture vaccinale suffisante en France". Le but dans le pays "c'est que 95% de la population soit vaccinée, et on y est pas".

"Pour une personne atteinte de la rougeole on évalue de 15 à 20 personnes le nombres de personnes autour de lui qui peuvent être contaminées", confie Gilles Pialoux. "Une épidémie est donc possible".