Des mains imprimées en 3D pour des enfants nés avec une malformation

publié le 14/01/2020 à 16:58

"Vous êtes comme ça" : voici un nouveau rendez-vous sur RTL en cette année 2020 pour découvrir des initiatives, des personnalités, des faits marquants. Des mains en plastique pour des enfants nés avec des malformations, c'est la découverte de lundi 13 janvier. L'association e-Nable a lancé ce travail en 2015 et met en avant des volontaires qui possèdent une imprimante 3D et des familles d'enfants concernés. On estime qu'elles seraient aujourd'hui au moins 2.500 en France.

Alexis est né sans main droite. Il est agénésique comme 450 enfants concernés chaque année. Il s'en est accommodé depuis cinq ans, jusqu'à ce hasard qui a fait découvrir l'association e-Nable à sa maman Aurélie. "Je suis tombée sur cette émission où une petite fille qui recevait comme ça. Alexis l'a vue avec moi et depuis il me demandait toujours une main robot. Je l'ai inscrit".

À 260 km de Langres et d'Alexis, il y a Michaël Noël. Il travaille dans l'industrie métallurgique et possède une imprimante 3D. "On s'inscrit sur le site d'e-Nable, explique-t-il. On doit faire une main test. Une fois que la main est validée, on est inscrit sur une carte et on choisit une personne qui n'est pas trop loin ou suivant affinité". Michaël a fait son service militaire à Langres. C'est ce souvenir qui lui a fait choisir Alexis pour lui fabriquer son avant-bras et sa main qu'il a terminés en décembre dernier, juste avant Noël.