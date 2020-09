publié le 15/09/2020 à 21:29

Si l’Italie est longtemps apparue comme le mauvais élève de l’Europe en matière de lutte contre la Covid-19, le pays a opéré, il y a plusieurs semaines déjà, un virage radical. Au point que l’aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, le plus fréquenté de la Grande Botte, a obtenu cinq étoiles pour les normes sanitaires qu’il a mises en place contre l’épidémie. L’infrastructure est ainsi devenue la mieux notée du Vieux continent.

CNN, qui rapporte l’information, explique que Skytrax, un organisme de notation de l’industrie aéroportuaire, a décidé d’adapter son système d’appréciation des aéroports en raison de la crise sanitaire. L’organisation a procédé à des tests ATP, qui mesurent la quantité de micro-organismes présents en un lieu donné.

L’aéroport romain est aussi récompensé de plusieurs efforts spécifiques, comme la mise en place d’un centre de dépistage de la Covid-19, d’une signalisation accessible en plusieurs langues ou d’une application stricte du masque. D’après Skytrax, la note de 5 étoiles correspond à "des normes très élevées de propreté des aéroports et des procédures d'entretien". Quatre étoiles équivalent à des "bonnes" normes et trois étoiles à des normes "moyennes". Deux étoiles, la note la plus basse, indiquent que l’infrastructure doit intensifier ses efforts.

D’après CNN, Skytrax a attribué trois étoles à l’aéroport de Malaga-Costa del Sol, en Espagne, à l’aéroport Nice Côte d'Azur, et à celui de Londres Heathrow.