Coronavirus : vers un assouplissement des mesures à partir du 3 mai ?

publié le 21/04/2021 à 14:50

"Les premiers effets se font ressentir". Voici les mots de Gabriel Attal ce mercredi. À l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a fait le point sur la situation et s'est voulu très prudent car selon lui, "l'épidémie recule deux fois moins vite qu'à l'automne". Gabriel Attal a néanmoins annoncé un assouplissement des mesures sanitaires.

En effet, il a laissé entendre que les restrictions de déplacements vont être levées à partir du lundi 3 mai. "Il n'y a pas de changement par rapport à ce qu'avait annoncé le président de la République", a-t-il déclaré. La limite de déplacements dans un rayon de 10 kilomètres autour de son domicile ne devrait donc plus être effective et il sera à nouveau possible d'aller d'une région à l'autre. Le couvre-feu lui, devrait être maintenu.

Concernant la situation épidémique, "il apparaît que nous pourrions être au pic ou proches de l'être", a expliqué le porte-parole du gouvernement, rappelant que "la pression hospitalière reste extrêmement forte. Nous sommes encore très loin d'un retour à une activité médicale normale", a-t-il souligné.

Un adulte sur quatre a reçu une dose de vaccin

Sur la question des vaccins, "au cours de la semaine écoulée, 2,5 millions de doses de vaccins ont été injectées", a dit Gabriel Attal, ajoutant que "un majeur sur quatre", a reçu une première dose. Mardi, lors d'une réunion hebdomadaire "vaccins" à l'Elysée, Emmanuel Macron s'est félicité que la vaccination "s'accélère", avec près de 18 millions de doses injectées, reconnaissant toutefois "des difficultés pour convaincre sur l'AstraZeneca".

Gabriel Attal a également annoncé une première livraison de 200.000 doses de vaccin Johnson and Johnson, pour de premières injections "à partir de samedi je crois", dit-il.