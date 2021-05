publié le 14/05/2021 à 08:31

Alors qu'aux États-Unis, les citoyens vaccinés pourront bientôt faire tomber le masque dans la rue, quid de la situation française ? Avant que cela devienne ici aussi une réalité, le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, directeur de l'ANRS Maladies infectieuses émergentes et membre du Conseil scientifique, estime nécessaire d'attendre "l'impact de la vaccination sur la transmission".

Le spécialiste explique que "de plus en plus de données" sont accessibles sur ce sujet, mais il est impératif d'attendre que la circulation soit du virus soit basse et que la population soit plus largement vaccinée. Concernant les vaccins, justement, il juge important que la vaccination des enfants et des adolescents soit abordée. "Pas forcément au plus vite, mais on doit les vacciner, car ils jouent un rôle dans la transmission" du virus, précise-t-il. Et de poursuivre : "Il faudra envisager cela, en fonction des données, à partir de l'automne, avec la rentrée scolaire".