Plusieurs clusters sont apparus sur l'Île de Beauté. Une cinquantaine de cas positifs au coronavirus ont en effet été identifiés à la suite d'évènements festifs en Balagne (Haute-Corse), a annoncé la préfecture samedi 10 juillet. Plusieurs centaines de jeunes y ont participé. Il s'agit de personnes âgées de 20 à 35 ans, très majoritairement résidentes corses, précise la préfecture. Elles auraient participé à ces soirées et présentent des symptômes.



L'identification des cas contacts et l'isolement de ces personnes est en cours, de même que le criblage et le séquençage du virus, comme le révèle France Info Mais la préfecture redoute "une sévère dégradation de la situation sanitaire dans le département". Le préfet et l'Agence régionale de santé appellent les personnes ayant participé à ces événements à strictement respecter leur isolement.

Plus généralement, les habitants du département sont invités à limiter leur participation à ce type d’événements et leurs contacts avec des personnes à risque, se faire tester régulièrement, respecter les gestes barrières et se faire vacciner. Rien ne précise s'il s'agit ou non du variant Delta.