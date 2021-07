Coronavirus en Belgique : une patiente décédée contaminée par deux variants

En Belgique, depuis le début de l'épidémie, le coronavirus a fait plus de 25.000 morts.

Un cas inédit mais sans doute pas unique. En Belgique, des chercheurs ont annoncé ce dimanche 11 juillet avoir repéré deux variants chez une patiente de 90 ans morte début mars de la Covid-19. C'est "l'un des premiers cas documentés de co-infection avec deux variants préoccupants du SARS-CoV-2", a indiqué la biologiste moléculaire Anne Vankeerberghen, auteure de l'étude, citée dans un communiqué du Congrès européen de microbiologie clinique et maladies infectieuses (ECCMID).

La nonagénaire aurait ainsi été infectée simultanément par les variants Alpha (britannique) et Beta (sud-africain). Sans antécédents médicaux particuliers mais non vaccinée, elle avait été hospitalisée le 3 mars dernier après une série de chutes.

Morte cinq jours après son hospitalisation

Testée positive à la Covid-19 à son arrivée, la patiente présentait initialement "un bon niveau de saturation en oxygène et pas de signaux de détresse respiratoire", selon l'ECCMID. Cependant, elle a "rapidement développé des symptômes respiratoires aggravés et est décédée cinq jours plus tard", relate le communiqué.

Selon la biologiste de l'hôpital OLV d'Aalst, "il est difficile de dire si la co-infection par deux variants a joué un rôle dans la rapide détérioration de (son) état".

Positive aux variants Alpha et Beta

Lors de tests approfondis et grâce au séquençage, l'hôpital a découvert qu'elle avait été infectée avec deux souches du virus SARS-CoV-2, à l'origine du Covid-19 : l'une originaire de Grande-Bretagne, baptisée Alpha, et l'autre d'abord détectée en Afrique du sud, dénommée Beta.

"Les deux variants circulaient en Belgique à l'époque (mars 2021), il est donc probable que la dame a été coinfectée par deux personnes différentes. Malheureusement, nous ne savons pas comment elle a été contaminée", a poursuivi la docteure Vankeerberghen.

L'ECCMID a rappelé que le variant Alpha a été signalé à l'Organisation mondiale de la santé le 14 décembre 2020 et le variant Beta, le 18 décembre. Ils se sont propagés dans respectivement une cinquantaine et une quarantaine de pays.

À ce jour, "il n'y a pas eu d'autres cas publiés" de coinfections avec deux variants, note la chercheuse Vankeerberghen, qui juge "crucial" de davantage séquencer et étudier un phénomène "probablement sous-estimé".