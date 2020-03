Coronavirus : Ndiaye confirme l'annulation de concerts de plus de 5.000 personnes

publié le 01/03/2020 à 09:50

Le coronavirus a fait 100 cas en France. Deux personnes sont décédées en France et 86 sont encore hospitalisées.

"On est dans un moment où on sait que le virus est présent sur le territoire mais on veut qu'il circule le moins possible. On essaie de freiner la propagation du virus", explique la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye.

Le ministre de la Santé a annoncé, samedi 29 février que l'épidémie était au stade 2 et pris des mesures, notamment l'interdiction de se rassembler dans des endroits confinés de plus de 5.000 personnes. "La stratégie qu'on a mis en place, c'est de dire que quand des gens sont serrés les uns les autres, qu'ils sont dans un milieu confiné et qu'ils sont en grande quantité, on évite qu'il y ait ces rassemblements collectifs", explique-t-elle.

Cela signifie que les concerts de plus de 5.000 personnes sont annulés "dès aujourd'hui". "Si des concerts sont programmés, par exemple à Bercy Arena, dès lors que vous êtes dans un endroit confiné, ça ne peut pas se tenir", a-t-elle expliqué. Le match OL/Saint-Étienne de ce dimanche ne sera pas annulé.

Plus d'information à venir sur RTL...