Coronavirus : qu'est-ce que la "toux du phoque", nouveau symptôme qui touche les enfants ?

Crédit : Gustavo Valiente / Sputnik / Sputnik via AFP

Depuis plusieurs semaines, l'épidémie accélère à nouveau et les enfants ne sont pas épargnés. Une étude américaine publiée mi-mars dans la revue Pediatrics indique que le variant Omicron pourrait provoquer des complications chez les plus jeunes, victimes de 'toux de phoque", plus communément appelée le croup ou laryngo-trachéo-bronchite.

Entre mars 2020 et janvier 2022, des médecins de l'hôpital pédiatrique de Boston aux États-Unis se sont occupés de 75 enfants positifs à la Covid-19 et atteints de cette infection. La plupart d'entre eux étaient des garçons de moins de 2 ans, infectés par le variant Omicron et 12 % ont dû être hospitalisés dont certains en soins intensifs.

Le croup apparaît après une infection virale. Il entraîne un gonflement au niveau du larynx ainsi qu'une respiration sifflante. On parle également de "toux de phoque" car parmi les symptômes, une toux rauque et "aboyante" comparable au cri de l'animal. Ces symptômes peuvent entraîner des difficultés respiratoires ainsi que des complications pour avaler certains aliments. Cependant, des traitements existent et le pronostic vital des personnes atteintes n'est pas engagé.