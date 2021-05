Coronavirus : pourquoi ne pas applaudir les soignants le 19 mai ?

publié le 14/05/2021 à 15:06

Le 19 mai au France, au moment où l'on sera pressé de faire la fête et où les restaurants et les commerces vont rouvrir, pourquoi ne pas penser aussi aux soignants, durement éprouvés depuis plus d'un an ? Yazdan Yazdanpanah, professeur en maladies infectieuses et membre du Conseil scientifique a fait une proposition en ce sens ce jeudi matin sur RTL.

"Il y a une étude qui a été faite dans 20 services de réanimation, qui montre que 50% des personnels ont des troubles anxieux, 30% ont des syndromes dépressifs. Je regrette le fait qu'à un moment donné on applaudissait tous les soirs à 20 heures. Je trouve que ça serait bien, le 19 mai, quand on ouvre les terrasses et un certain nombre de cinémas et de théâtres, qu'on applaudisse un soir à 20 heures les soignants", dit-il.

Selon le professeur Yazdanpanah, "ça leur fera plaisir et ils ont besoin, après un an et demi, d'un peu d'énergie".