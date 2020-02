Coronavirus : "On était plus de 200 personnes", dit un Français en quarantaine

C'est la fin de 14 jours placés à l'isolement. 181 rapatriés de Wuhan ont quitté le centre de Carry-le-Rouet, près de Marseille, à bord de navettes. Aucun risque d'infection, la période d'incubation du coronavirus est terminée. Maintenant il va falloir regagner sa maison, reprendre le chemin du travail.

RTL vous propose d'écouter le témoignage de Charles Germain, l'un des Français placés en quarantaine. Il avait voyagé à Wuhan et parle d'un confinement qui s'est fait "dans les meilleures conditions". "Cela s'est vraiment plutôt très bien passé. On était plus de 200 personnes, d'origines, d'horizons différents, divers", raconte-t-il. "Il y avait des familles, des personnes seules, des personnes avec bébé, on a essayé de concilier les besoins de tout le monde".

On est tous content de pouvoir partir, de retourner dans nos familles Charles Germain





Marié à une Chinoise, l'entrepreneur a désormais hâte de reprendre sa vie normale. "On est tous content de pouvoir partir, de retourner dans nos familles", reconnaît-il. "On a vécu une situation très stressante, mais on ne sort pas d'une zone de guerre. On a la garantie qu'aucun d'entre nous n'a été infecté, on a subi deux tests".



"On est rassuré par le fait de pouvoir voir nos proches et nos familles", précise-t-il. "On est aujourd'hui, parmi les voyageurs qui reviennent de Chine, sur à 100% que nous ne sommes pas porteur de ce virus", insiste-t-il encore.