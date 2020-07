et AFP

publié le 21/07/2020 à 19:31

La Bretagne est de plus en plus touchée par le coronavirus. La préfète Michèle Kirry a appelé à la "vigilance" et au respect des gestes barrières tout en écartant un confinement localisé.

"Entre le 11 mai et le 10 juillet, nous avions de l'ordre de dix nouveaux cas positifs pour toute la région par semaine. Nous en sommes à plus de cent depuis le 10 juillet, c'est une augmentation qui appelle à la vigilance", a déclaré Michèle Kirry lors d'une conférence de presse à Rennes.

On dénombre plusieurs foyers d'infections dont huit dans le Finistère et trois dans les Côtes d'Armor.

Elle dénonce notamment l'organisation de fêtes privées qui pourraient rassembler beaucoup de monde sans distanciation sociale. "Ce qui est sans doute plus difficile à comprendre", a-t-elle observé, donnant l'exemple d'un cluster qui s'est formé lors d'une fête qui a rassemblé environ 200 personnes.

La préfecture avait déjà anticipé une augmentation des cas dans la région, en lien avec le tourisme et l'arrivée de vacanciers. Cependant, la préfète n'a pas lié cette augmentation aux estivants venus d'autres régions, car les nouveaux cas hors Bretagne représentent une partie infime des cas constatés.

Des mesures plus coercitives écartées pour l'instant

La menace d'un reconfinement ou de fermetures d'établissements n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour.

"Je ne l'envisage pas aujourd'hui mais ça ne veut pas dire que je ne l'envisagerai pas demain. Le dispositif juridique en place permet au préfet d'activer un certain nombre de mesures restrictives. S'il le faut, je le ferai, à regret", a prévenu Mme Kirry.

La Bretagne qui avait été relativement épargnée par la première vague, avec seulement 262 morts selon l'ARS (Agence régional de la santé) voit aujourd'hui une augmentation des cas. Cependant, une deuxième vague n'est pas inévitable.