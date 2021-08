Coronavirus : l'armée envoie de l'oxygène médical aux Antilles

La situation est de plus en plus critique aux Antilles, si bien que ce lundi, Florence Parly, ministre des Armées, a annoncé un premier voyage du navire Dumont d'Urville de la Marine nationale pour livrer plus de 100 tonnes d'oxygène médical en Martinique. Il devrait permettre de prévenir tout risque de pénurie dans une île qui connaît, comme sa voisine la Guadeloupe, une explosion de cas du variant Delta de la Covid-19.

Parti le 15 août de Guyane, il "devrait accoster à Fort-de-France le 19 août pour mettre ces stocks d'oxygène à la disposition de l'Agence régionale de santé", selon son communiqué. Cette livraison répond à une demande de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Antilles, a précisé le ministère. "Nous prévoyons plusieurs rotations afin de poursuivre ce flux d'approvisionnement en oxygène depuis la Guyane vers les Antilles", a précisé la ministre sur franceinfo.

Cet approvisionnement doit également concerner la Guadeloupe, selon l'Agence régionale de Santé locale. En attendant, "les établissements et les fournisseurs affirment maîtriser la situation à ce jour", indiquait vendredi soir l'ARS de Guadeloupe. Même si "la consommation en oxygène a très significativement augmenté (...) les consommations sont suivies quotidiennement" et les "fournisseurs ont renforcé leur approvisionnement en oxygène gazeux et liquide".