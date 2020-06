Coronavirus : "Je ne peux pas me satisfaire de 30.000 décès", fustige un médecin

Coronavirus : "Je ne peux pas me satisfaire de 30.000 décès", assure un médecin

publié le 18/06/2020 à 08:49

Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a été le premier responsable à répondre, mardi 16 juin, aux questions précises des députés lors de la commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la crise liée à la Covid-19. Après trois mois de crise sanitaire, on peut se demander si la France a bien géré l’épidémie. Emmanuel Macron assure de son côté que le pays "n’a pas à rougir" de son bilan et que "nous pouvons être fiers de notre pays".

Les Français sont quant à eux moins affirmatifs. 84% d’entre eux veulent que le gouvernement rende des comptes selon l’Ifop. Pourquoi a-t-on manqué de tests, pouvions-nous sauver plus de vies en Ehpad ? Les politiques et scientifiques vont devoir répondre à ces questions. Le président du conseil scientifique sera interrogé ce jeudi 18 juin face aux députés de la commission parlementaire.

"Moi en temps que médecin, je ne peux pas me satisfaire d’un bilan d’à peu près 30.000 décès", dénonce quant à lui sur RTL le Professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches (AP-HP). "Un bilan qui va continuer de s’alourdir dans les prochaines semaines et les prochains mois", selon le professeur.

Il ne faut surtout pas considérer que la crise est derrière nous Professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à l’Hôpital Raymond-Poincaré à Garches. Partager la citation





S’il assure qu'"on est fier d’être Français", "sans aucune comparaison avec un autre pays, chaque vie compte" pour Djillali Annane. "Quand on regarde les chiffres aujourd’hui, c’est 30.000 vies de perdues", assure le médecin. Lorsque Emmanuel Macron parle de victoire, le médecin s’insurge. "Le mot de victoire m’a dérangé pour la bonne et simple raison que le mot victoire veut dire que c’est fini. Ce qui se passe à Pékin nous rappelle qu’il faut rester extrêmement vigilant et que le virus est présent", rappelle le professeur.

Pour le chef du service réanimation à l’Hôpital Raymond-Poincaré à Garches (AP-HP), "toute baisse de vigilance, on risque de le payer le prix cher". "Je crois qu’il ne faut surtout pas considérer que la crise est derrière nous", rappelle le médecin. "Il faut au contraire en faire un bilan transparent afin de prévenir d’autres dommages liés au virus".