Coronavirus et vaccin : il y aura "15 milliards de doses" dans le monde, dit Mathieu Friedberg

publié le 07/12/2020 à 10:28

Le vaccin contre la Covid-19 arrive très prochainement en France et partout dans le monde. Au-delà du défi sanitaire avec ce vaccin, le premier objectif est de rendre le vaccin disponible partout. Pour ce faire, une offre massive est déjà prévue.

"À peu près 15 milliards de doses vont être produites globalement pour faire face à la crise de la Covid-19", avance Mathieu Friedberg, invité sur RTL. "Sur ces 15 milliards de doses, (…) entre 20 et 30% seront du type de celui de Pfizer, c'est-à-dire des vaccins qui bougeront à température très basse", poursuit le directeur général du laboratoire pharmaceutique Céva. En effet, le vaccin du laboratoire américain nécessite d'être transporté à une température de -70°C. Cela demande donc "une logistique très particulière".

De plus, sur les milliards de doses qui seront distribuées au fur et à mesure, "50% auront une logistique purement terrestre et 50% auront une logistique avec de l'aérien au milieu. En Europe, la distribution sera faite depuis des sites de production européens", explique Mathieu Friedberg.