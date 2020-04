Coronavirus et confinement : les kinés et ostéopathes sont-ils ouverts ?

publié le 21/04/2020 à 14:27

Depuis le début du confinement, la quasi-totalité des ostéopathes ont fermé. Non pas car ils y étaient obligés par un décret ou un arrêté, mais parce qu’ils n’avaient pas d’équipements pour se protéger. Ils ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, donc ils ne peuvent pas aller chercher de masques à la pharmacie.

Mais si vous avez très mal au dos, que vous êtes bloqué, vous pouvez appeler votre ostéopathe. Il vous posera quelques questions et, en fonction, il pourra vous donner gratuitement des conseils de posture, des petits exercices. Si c’est une urgence extrême parce que vous êtes infirmière par exemple, il pourra vous recevoir, à condition qu’il ait un masque et une blouse. Et dans des cas encore plus exceptionnels, il viendra à domicile.

Concernant les kinésithérapeutes, les téléconsultations sont autorisées depuis le 18 avril. Mais, attention, pour bénéficier de cette téléconsultation, vous devez avoir vu votre kiné avant le confinement. Au moins, il vous connaît, il connaît votre pathologie et pourra vous donner des exercices à distance, qu’il corrigera via l’image de votre tablette ou de votre téléphone.

Enfin, un mot sur les kinés respiratoires qui sont également très mobilisés. Ils jouent un rôle essentiel à l’hôpital, ou à domicile chez les anciens malades. Car, après plusieurs jours de réanimation, il faut réapprendre à respirer sans machines, mais aussi retrouver du muscle après des semaines d’immobilisation.