Conso : quels produits peut-on se faire livrer pendant le confinement ?

publié le 21/03/2020 à 05:55

Conso : quels produits peut-on se faire livrer en période de confinement ?

Invitée : Marie Guerrier, journaliste au service eco/société de RTL



Bien-être : comment faire nos cosmétiques maison ?

Invitée : Régine Quéva, formatrice d'ateliers "Produits Naturels" et auteure de Fabriquer sa lessive, son dentifrice, son shampoing... (Editions Larousse)



Cuisine : quelles recettes concocter pour éviter le gaspillage des restes ?

Invitée : Sonia Ezgulian, cuisinière, auteur, journaliste. Auteure de Antigaspi (Editions Flammarion)

