Coronavirus : à quel moment est-on le plus contagieux ?

publié le 26/11/2020 à 11:45

Au fur et à mesure de l'avancée des études des scientifiques sur la Covid-19, on en apprend un peu plus sur le virus, et notamment sur sa contagiosité. En septembre, le gouvernement a ainsi pu passer la durée d'isolement des personnes malades de 14 à 7 jours, en considérant que la majorité des contaminations se feraient sur cette période.

Selon une étude britannique publiée le 19 novembre par la revue scientifique The Lancet, et relayée par BFMTV, le moment où les malades seraient le plus contagieux se situerait pendant les cinq jours suivant l'apparition des premiers symptômes. Le virus pourrait toutefois rester actif dans la muqueuse nasale jusqu'à neuf jours après l'incubation. Les chercheurs s'appuient pour faire ces conclusions sur une série de 79 études mondiales.

Cette étude démontre donc l'importance de s'isoler rapidement après l'apparition des symptômes. Mais selon d'autres études, il faudrait agir encore plus rapidement. La contagiosité pourrait en effet débuter deux jours avant l'apparition des symptômes. Sans compter que les symptômes peuvent aussi ne jamais apparaître, pour les patients dits "asymptomatiques".

Des morceaux de virus peuvent encore être trouvés jusqu'à 17 jours après l'apparition des symptômes, et des tests PCR peuvent rester positifs un long moment après la guérison, mais cela ne signifie pas que les patients sont toujours contagieux. Il s'agirait plutôt de morceaux inactifs du virus. Selon l'Institut Pasteur, la contagiosité durerait plutôt "jusqu'à 7 à 10 jours après le début des symptômes".