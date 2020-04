Confinement : comment faire lorsqu'on souffre de troubles alimentaires ?

publié le 28/04/2020 à 08:10

L'isolation du confinement, peut être difficile à supporter pour les personnes souffrant de troubles psychologiques. C'est notamment le cas de celles touchées par les troubles du comportement alimentaire (TCA) comme l'anorexie ou la boulimie.

La période de confinement peut être source de peur et d'angoisse, explique la nutritionniste Nina Cohen-Koubi au Huffington Post. Les personnes qui la contactent ont par ailleurs "une forme de vide soit affectif, soit d'estime d'elles-mêmes soit d'occupation, soit de joie".

De fait, les professionnels notent une hausse des appels de détresse depuis le début du confinement, rapporte 20 Minutes. "On en a 8 par jour en temps normal, là, on en reçoit entre 15 et 20, et ces appelants sont pour la plupart de nouveaux patients", indique au site internet Céline Casse, la fondatrice de StopTCA, plateforme spécialisée dans l'accompagnement des personnes souffrants de troubles alimentaires.

De son côté, la Fédération française anorexie boulimie (FFAB) continue à administrer sa ligne d'écoute "Anorexie Boulimie Info". Celle-ci est disponible au 0810 037 037, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 16h à 18h.

Une fiche pratique à télécharger

Par ailleurs en collaboration avec la Maison de Solenn qui accueille des adolescents et adolescentes souffrant de TCA à Paris, la FFAB a mis au point une fiche pratique pour aider les personnes concernées. Elle y rappelle que leur maladie fragilise leur système et immunitaire peut favoriser la contraction de formes graves du covid-19.

Avec la FFAB, la @MaisondeSolenn a élaboré une fiche pratique pour aider à gérer un trouble alimentaire pendant la période de confinement. Elle se destine aux patients souffrant d'un TCA, à leurs familles, mais aussi à leurs soignants. A télécharger ici : https://t.co/PIsUpV5rxd pic.twitter.com/Hh8ilM2aFH — FFAB (@ffabtca) March 24, 2020

Cette fiche détaille un certain nombre de stratégies à mettre en place pour éviter les épisodes de crise en période de confinement. Par exemple, "ne pas mettre toutes les courses achetées dans le même placard" ou "faire des menus sur la semaine".

D'ordre général, il est nécessaire d'éviter les situations anxiogènes explique Céline Casse, la fondatrice de StopTCA, à 20 Minutes : "Ne pas regarder les chaînes d’information en continu, qui sont anxiogènes. On entend parler de mort, de fin de du monde… Pour des personnes qui sont en dépression, ça les plonge encore plus dans un mal-être existant."

La nutritionniste Nina Cohen-Koubi interrogée par le Huffington Post recommande quelques activités relaxantes, comme lire ou écouter de la musique "plutôt rythmée le matin, plutôt douce l'après-midi." Elle préconise aussi de tenir un journal dans lequel écrire ses émotions positives et négatives "pour garder l'espoir de jours meilleurs".