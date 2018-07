Anorexie : devons-nous nous inquiéter pour nos enfants ?

publié le 16/04/2018 à 07:00

Trouble du comportement alimentaire d'origine psychiatrique qui dévore de l’intérieur principalement les adolescents, l’anorexie se traduit par la peur de grossir, l'obsession de maigrir et de maîtriser son poids ainsi qu’une perception déformée de l'image de son corps. Les symptômes sont à la fois psychologiques, physiologiques et comportementaux et les conséquences graves et éprouvantes pour soi mais aussi pour l’entourage. De quelle façon nos enfants basculent-ils dans l’anorexie ? Comment prend-elle le contrôle sur leur mental ? Que faire pour les aider à sortir de cet enfer ?

- Solène Revol, étudiante en école d'ingénieur, auteure de Une petite voix me disait de maigrir encore (Editions XO)

- Morgane Soulier, fondatrice de Feeleat, première application mobile d’aide à la prise en charge des troubles alimentaires (lancement prévu pour fin Mai)

- Philippe Jeammet, professeur émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, auteur de Quand nos émotions nous rendent fous (Editions Odile Jacob)

